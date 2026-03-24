Nhan sắc thí sinh đầu tiên của Miss Charm 2026

Ngày 23/3, trang chủ Miss Charm đã công bố người đẹp Fátima Nohelia Rodríguez là đại diện Paraguay tại cuộc thi Miss Charm 2026 tổ chức ở Việt Nam. Cô là thí sinh đầu tiên xác nhận tham dự Miss Charm 2026.
Fátima năm nay 33 tuổi, cao 1,75 m, là nhà sáng lập của thương hiệu thời trang R Bikinis.
Fátima đã có bằng cử nhân Truyền thông đa phương tiện. Cô thông thạo 4 ngoại ngữ là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Guaraní, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Anh.
Từ năm 2020, cô là giám đốc của quỹ A Hand for My Brother, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và những người sống chung với HIV.
Với profile ấn tượng, Fátima được xem là ứng viên tiềm năng của khu vực châu Mỹ tại cuộc thi Miss Charm 2026.
Fátima là gương mặt quen thuộc trong giới hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp ở Paraguay. Cô từng giành giải á quân 1 tại cuộc thi Miss Mesoamericana 2019, đăng quang danh hiệu Miss Mesoamérica Universe 2020.
Người đẹp cũng từng đại diện Paraguay tại cuộc thi Reina Hispanoamericana 2021 nhưng không giành thành tích.
Từng có 4 cô gái giành danh hiệu Miss Charm Paraguay nhưng chưa một lần nào sash Paraguay xuất hiện chính thức trên sân khấu Miss Charm do cuộc thi nhiều lần bị hoãn, hủy vì đại dịch COVID-19.
Năm 2021, người đẹp Lourdes Motta được trao danh hiệu Miss Charm Paraguay nhưng cuộc thi đã không được tổ chức vì đại dịch. Năm 2022, người đẹp Elicena Andrada được chọn làm đại diện Paraguay ở Miss Charm nhưng cuộc thi lại bị hoãn.
Đại diện gần đây nhất của Paraguay là Aniele Rockenbach tại Miss Charm 2023 nhưng không giành được thành tích nào.
Miss Charm 2026 dự kiến tổ chức vào cuối năm 2026 tại Việt Nam. Đương kim Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2025 là người đẹp Anna Patricia Blanco Flores đến từ Venezuela.