Người đẹp nổi bật nhất Hoa hậu Hoàn vũ Philippines

TPO - Đại diện vùng La Union - Bea Millan-Windorski - đang được xem là ứng viên sáng giá nhất cho Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026. Cô có phần trình diễn ấn tượng trong đêm thi áo tắm tổ chức ở đảo Boracay hôm 22/3.
Tối 22/3, 51 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026 đã tham dự buổi trình diễn áo tắm được tổ chức ở đảo Boracay. Dàn người đẹp mặc thiết kế bikini hai mảnh, họa tiết hoa rực rỡ. Đại diện vùng La Union - Bea Millan-Windorski nhận nhiều phản hồi tốt về màn trình diễn của mình. Năm 2024, người đẹp đại diện Mỹ dự thi Hoa hậu Trái Đất và dừng chân ở vị trí á hậu 2.
Nicole Borromeo năm nay 25 tuổi, cao 1,72 m, nhan sắc ngọt ngào với gương mặt như búp bê. Cô từng theo học chuyên ngành thiết kế thời trang, đồng thời là người mẫu nổi tiếng ở Philippines.
Tại cuộc thi năm nay, Cebu có 2 đại diện. Ngoài Nicole Borromeo còn có sự góp mặt của người đẹp Apriel Smith. Cô gây ấn tượng với làn da nâu khỏe khoắn, vóc dáng nóng bỏng. Apriel Smith từng vào top 15 tại Binibining Pilipinas 2016 và top 16 tại Miss Universe Philippines 2020.
Đại diện Pampanga - Allyson Hetland cũng là thí sinh gây ấn tượng trong buổi trình diễn. Cô 24 tuổi, có kỹ năng catwalk và tạo dáng ấn tượng.
Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026 dự kiến diễn ra ngày 1/5. Người đẹp đăng quang đại diện Philippines tại Hoa hậu Hoàn vũ 2026 tổ chức ở Puerto Rico. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Philippines là người đẹp Ahtisa Manalo. Cô giành giải á hậu 3 tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.