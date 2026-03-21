Đương kim Hoa hậu Thế giới đến Việt Nam

TPO - Chủ tịch Miss World - bà Julia Morley và đương kim Hoa Hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri - đến Việt Nam dự chung kết Miss World Vietnam - Hoa Hậu Thế giới Việt Nam 2025 vào ngày 29/3.

Sáng 21/3, ban tổ chức Hoa hậu Thế giới Việt Nam đăng tải thông báo cho biết Chủ tịch Miss World - bà Julia Morley và đương kim Hoa Hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri sẽ đến Việt Nam dự chung kết Miss World Vietnam - Hoa Hậu Thế giới Việt Nam 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 TPHCM vào ngày 29/3.

Đây là lần đầu đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata đến Việt Nam sau đăng quang. Trong khi đó, đây là lần thứ 3 bà Julia Morley tới Việt Nam.

Trước đó, bà Julia Morley từng tới Việt Nam vào năm 2008 cùng Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm để khảo sát và làm từ thiện. Năm 2024, bà Julia Morley đến Việt Nam vào tháng 6 để tham dự show diễn thời trang VBFF All Stars và gặp gỡ hoa hậu Ý Nhi cùng các người đẹp.

Thông tin bà Julia Morley và đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata đến Việt Nam nhận được sự chào đón của các fan sắc đẹp Việt.

Opal Suchata đăng quang Hoa hậu Thế giới lần thứ 72 hồi tháng 5/2025 ở Ấn Độ. Cô được đánh giá là ứng viên sáng giá ngay từ khi nhập cuộc. Cô làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp Thái Lan đầu tiên đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới.

Opal Suchata 22 tuổi, là sinh viên Luật tại Đại học Thammasat, chuyên ngành Quan hệ quốc tế, thành thạo tiếng Anh và Trung. Người đẹp Thái Lan gây chú ý với câu chuyện truyền cảm hứng về việc vượt qua căn bệnh ung thư vú.

Opal còn được ngưỡng mộ với câu chuyện dám từ bỏ danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ để theo đuổi giấc mơ. Trong khi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Fatima Bosch vẫn nhận những phản ứng trái chiều thì chiến thắng của Suchata Chuangsri nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của công chúng.

Chiến thắng Hoa hậu Thế giới, Opal Suchata được trao vương miện đính kim cương màu xanh biểu tượng của Miss World và phần thưởng tiền mặt trị giá 215.000 USD. Khoản tiền này được sử dụng để phục vụ các hoạt động nhân đạo trong suốt nhiệm kỳ một năm.

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò đại sứ toàn cầu của tổ chức Beauty with a Purpose, Opal được nhận thêm một triệu USD tiền mặt nhằm hỗ trợ các dự án từ thiện và phát triển cá nhân. Sau gần 1 năm đăng quang, người đẹp đã đi đến nhiều quốc gia trên giới để tham dự các hoạt động từ thiện, xã hội.

Hồi tháng 2/2026, bà Julia Morley và đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata cũng có chuyến đi tới Philippines để tham dự họp báo trước chung kết Hoa hậu Thế giới Philippines 2026.

Đây là lần đầu bà Julia Morley lộ diện sau cái chết của con trai trưởng - Julian Eric Christian Morley. Tang lễ của ông Julian Eric Christian Morley diễn ra hôm 20/1, được tổ chức riêng tư.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 có sự tham gia của 48 thí sinh. Trải qua nhiều vòng thi phụ, các thí sinh bước vào chung kết diễn ra ngày 29/3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 TPHCM.

Người đẹp đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 sẽ kế nhiệm Hoa hậu Bảo Ngọc đến với đấu trường Hoa hậu Thế giới.