Tranh cãi trong phòng phỏng vấn kín

TPO - Sự việc thí sinh đeo mặt nạ, răng giả ở phòng phỏng vấn kín của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người chỉ trích thí sinh thiếu nghiêm túc.

Ngày 19/3, 77 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 đã bước vào phần thi phỏng vấn kín. Đây là phần thi quan trọng, góp phần giúp ban tổ chức chọn ra những người đẹp tiến sâu trong đêm chung kết.

Đảm nhận vai trò giám khảo ở vòng phỏng vấn kín của Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 là ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International và Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 Engfa Waraha.

Thí sinh đeo mặt nạ gây tranh cãi ở vòng phỏng vấn kín.

Các thí sinh trong phần thi phỏng vấn kín.

Sau phần thi, đoạn video về một thí sinh đeo mặt nạ, dùng răng giả ở phòng phỏng vấn kín được lan truyền và gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp.

Theo đó, dù đã bước vào phòng phỏng vấn kín nhưng thí sinh này vẫn đeo khẩu trang có hình mô phỏng chiếc môi giả. Khi tới lượt mình trả lời, người đẹp tháo khẩu trang, để lộ bộ răng giả khiến thí sinh ngồi bên cạnh bật cười. Chứng kiến cảnh tượng này, nét mặt của giám khảo Engfa Waraha có phần khó chịu.

Sự việc được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích thí sinh thiếu nghiêm túc tại một sự kiện quan trọng như phỏng vấn kín. Người đẹp này cũng bị nhận xét thiếu tôn trọng giám khảo.

"Biết là Hoa hậu Hòa bình phải hài hước nhưng tấu hề ngay ở phòng phỏng vấn kín thì quá đà rồi", "Nhìn mặt Engfa đúng kiểu khó chịu", "Tưởng tấu hề là hay nhưng đúng là không có chút nào tôn trọng ban giám khảo"... khán giả bình luận.

Trong phần thi phỏng vấn kín, phần trả lời của hai thí sinh được đánh giá tiềm năng cho vương miện là đại diện tỉnh Buriram và Chonburi cũng nhận được sự chú ý, khen ngợi của các fan sắc đẹp.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 Engfa Waraha và ông Nawat ngồi ghế giám khảo.

Hai người đẹp cùng nhận được câu hỏi từ giám khảo: "Nếu không đạt vương miện nhưng tổ chức MGI muốn làm việc cùng bạn thì bạn có ký hợp đồng với tổ chức không?”.

Đại diện tỉnh Buriram trả lời: "Tôi rất sẵn lòng nếu tổ chức nhìn thấy giá trị ở bản thân tôi. Dù không đạt vương miện nhưng vẫn được làm việc cùng tổ chức và có cơ hội phát triển, tôi rất vui".

Trong khi đó, đại diện Chonburi thẳng thắn chia sẻ: "Tôi thì muốn đạt vương miện. Tôi không nghĩ mình sẽ được hạng 2 hay 3. Tôi đặt mục tiêu mình phải là số 1, nên xin phép không trả lời câu hỏi này".

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 trải qua nhiều phần thi phụ trước khi bước vào đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 28/3. Người chiến thắng giành quyền đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026.

Đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan là người đẹp Saranrat Puagpipat. Cô đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 và giành ngôi á hậu 1. Sau cuộc thi, cô lấn sân điện ảnh thành công và trở thành ngôi sao phòng vé ở Thái Lan.