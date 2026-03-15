TPO - Á hậu Châu Anh mặc quân phục đi bầu cử ở Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, trong khi đó Hoa hậu Bảo Ngọc và dàn thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 mặc áo dài đi bầu cử ở TPHCM.
Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết cô vinh dự khi tham gia ngày hội bầu cử với tư cách công dân trẻ của TPHCM, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, vận động nhiều bạn trẻ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 cùng mặc áo dài khi đi bầu cử ở TPHCM sáng 15/3. Dàn người đẹp bày tỏ sự háo hức, phấn khích khi được tham gia vào ngày hội non sông cùng hàng triệu cử tri trên cả nước.
Là một quân nhân, Châu Anh mong muốn cuộc bầu cử sẽ diễn ra dân chủ, nghiêm túc, đúng quy định và phản ánh được nguyện vọng của nhân dân. "Tôi cũng kỳ vọng những đại biểu được lựa chọn sẽ là người có đủ phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm, luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước", cô chia sẻ. Theo Châu Anh, cuộc bầu cử có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây là dịp để nhân dân được trực tiếp đóng góp ý kiến, lựa chọn ra những đại biểu ưu tú, thực sự có năng lực và trách nhiệm để tham gia vào bộ máy nhà nước, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. "Những quyết định từ cơ quan dân cử sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước và đời sống của nhân dân. Vì vậy, mỗi lá phiếu đều mang ý nghĩa và trách nhiệm rất lớn", Châu Anh cho biết.
Người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân đi bỏ phiếu tại phường Bình Phú, TPHCM.
Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh cũng tham gia bỏ phiếu ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.