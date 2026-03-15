Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Á hậu Châu Anh mặc quân phục đi bầu cử

Duy Nam - Hồng Phúc - Thanh Ngân

TPO - Á hậu Châu Anh mặc quân phục đi bầu cử ở Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, trong khi đó Hoa hậu Bảo Ngọc và dàn thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 mặc áo dài đi bầu cử ở TPHCM.

img-1258.jpg
Sáng 15/3, Hoa hậu Bảo Ngọc có mặt từ sớm tại địa điểm bỏ phiếu ở trường THCS Nguyễn Thái Bình, số 1044 Nguyễn Văn Kiểu, TPHCM. Người đẹp mặc áo dài xanh nền nã khi đi thực hiện quyền công dân.
img-1256.jpg
img-1252.jpg
Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết cô vinh dự khi tham gia ngày hội bầu cử với tư cách công dân trẻ của TPHCM, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, vận động nhiều bạn trẻ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
img-1253.jpg
"Đây là dịp để các bạn trẻ có thể gửi gắm những tâm tư, tình cảm cho những vị đại biểu mà các bạn tin tưởng", cô nói.
6a84b55d5acfd4918dde.jpg
92d0ed08029a8cc4d58b.jpg
cb9a5243bdd1338f6ac0.jpg
Các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 cùng mặc áo dài khi đi bầu cử ở TPHCM sáng 15/3. Dàn người đẹp bày tỏ sự háo hức, phấn khích khi được tham gia vào ngày hội non sông cùng hàng triệu cử tri trên cả nước.
attaaqtorano-wupz4ibsac4woxcfbqvif-beafuvdz8-a.jpg
Á hậu Châu Anh có mặt từ sớm tại điểm bỏ phiếu tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hà Nội để thực hiện quyền công dân. Cô mặc quân phục, tham gia bỏ phiếu cùng đơn vị đang công tác. Châu Anh cho biết đây là lần đầu cô được tham gia bầu cử nên cảm xúc rất đặc biệt. "Tôi cảm thấy vừa vinh dự, vừa có chút hồi hộp khi được trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình thông qua lá phiếu. Đối với tôi, việc tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước", cô nói.
attueab-fafeao5dq4s6pxtvm4orwvrtfbm61o5inf0hru.jpg
att0i-la8zidqzg0ul4cuzkjjntdcu9hkbewrqrxdbmunq.jpg
Là một quân nhân, Châu Anh mong muốn cuộc bầu cử sẽ diễn ra dân chủ, nghiêm túc, đúng quy định và phản ánh được nguyện vọng của nhân dân. "Tôi cũng kỳ vọng những đại biểu được lựa chọn sẽ là người có đủ phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm, luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước", cô chia sẻ. Theo Châu Anh, cuộc bầu cử có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây là dịp để nhân dân được trực tiếp đóng góp ý kiến, lựa chọn ra những đại biểu ưu tú, thực sự có năng lực và trách nhiệm để tham gia vào bộ máy nhà nước, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. "Những quyết định từ cơ quan dân cử sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước và đời sống của nhân dân. Vì vậy, mỗi lá phiếu đều mang ý nghĩa và trách nhiệm rất lớn", Châu Anh cho biết.
3f1ae3c30c51820fdb40.jpg
2eaf3e77d1e55fbb06f4.jpg
bbf0c0282fbaa1e4f8ab.jpg
Người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân đi bỏ phiếu tại phường Bình Phú, TPHCM.
img-1259.jpg
Á hậu Phương Anh tham gia bỏ phiếu tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.
6fac80746fe6e1b8b8f7.jpg
d388a95046c2c89c91d3.jpg
Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh cũng tham gia bỏ phiếu ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.
Duy Nam - Hồng Phúc - Thanh Ngân
#Á hậu Châu Anh #Hoa hậu Bảo Ngọc #bầu cử

