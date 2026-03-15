Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Hoa hậu, nghệ sĩ cùng hàng triệu cử tri đi bầu cử

Duy Nam - Trạch Dương - Anh Nhàn

TPO - Hoa hậu Thanh Thủy, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, nam vương Tuấn Ngọc hòa cùng không khí nô nức bầu cử của hàng triệu cử tri trên cả nước sáng 15/3.

Sáng 15/3, tại điểm bầu cử số 28 ở 99-101 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Gia Định, TPHCM, dàn hoa hậu, á hậu, người đẹp, nam vương đã hòa cùng hàng trăm cử tri thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Hoa hậu Thanh Thủy có mặt ở địa điểm bầu cử từ sớm. Cô dành thời gian để tìm hiểu thêm hồ sơ của các đại biểu trước khi bỏ phiếu. Hoa hậu Việt Nam 2022 cho rằng mỗi đại biểu đại diện cho uy tín, niềm tin, trách nhiệm của nhân dân. Cô mong các cử tri trẻ sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền công dân của mình để góp phần vào sự phát triển của đất nước.
Hoa hậu Lương Thùy Linh mặc áo xanh tình nguyện trong ngày thực hiện quyền công dân. Cô hào hứng khi được hòa vào không khí náo nức bầu cử của hàng triệu cử tri trên cả nước.
"Tất cả đại biểu đều đại diện cho niềm tin, tinh thần đoàn kết và tôi hy vọng những đại biểu được bầu sẽ cố gắng cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của TPHCM", cô chia sẻ.
Hoa hậu Tiểu Vy cũng chọn màu áo xanh khi đi bầu cử sáng 15/3. Đây là lần thứ 2 Tiểu Vy đi bầu cử ở TPHCM và luôn cảm thấy hân hoan, tự hào trong ngày hội non sông.
"Đây không chỉ là quyền mà là trách nhiệm của mỗi công dân. Tôi hy vọng người được trúng cử sẽ mang nhiều lợi ích cho nhân dân và đóng góp vào sự phát triển của xã hội", Tiểu Vy cho biết.
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân hào hứng thực hiện nghĩa vụ bầu cử. "Hòa chung không khí của ngày hội non sông, tôi cảm thấy rất vinh dự. Mong những đại biểu trúng cử nỗ lực cống hiến để đất nước ngày càng vững mạnh hơn", cô nói.
Á hậu Ngọc Hằng lần đầu đi bầu cử ở TPHCM. Trước đó, cô đi bầu cử ở quê cùng bố mẹ. Người đẹp nói cô thấy phấn chấn, dậy từ sớm để chuẩn bị đến địa điểm bầu cử. "Tôi đã đến sớm, dành thời gian nghiên cứu thêm về hồ sơ của các đại biểu. Hy vọng những đại biểu mà tôi bầu chọn tiếp tục cống hiến cho đất nước, giúp Việt Nam trở nên vững mạnh hơn", cô chia sẻ.
Nam vương Tuấn Ngọc mặc áo xanh tình nguyện, có mặt từ sớm để nghiên cứu về hồ sơ các đại biểu. Anh chia sẻ cảm xúc tự hào khi cả nước cùng đi bầu cử trong ngày hội non sông.
Ngày hội bầu cử không chỉ để thực hiện quyền công dân mà còn là thời điểm rất ý nghĩa để mỗi người dân thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của mình đối với tương lai đất nước.
Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp cũng là dịp để mỗi người dân thể hiện niềm tin và tình yêu đối với đất nước. Mỗi lá phiếu đều chứa đựng kỳ vọng về một Việt Nam ngày càng phát triển, văn minh và tốt đẹp hơn.
Thông qua mỗi lá phiếu bầu, các hoa hậu, á hậu cùng hàng triệu cử tri khắp cả nước đã gửi gắm niềm tin, hy vọng đối với cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
Duy Nam - Trạch Dương - Anh Nhàn
#Hoa hậu Tiểu Vy #Lương Thùy Linh #bầu cử

Xem thêm

Cùng chuyên mục