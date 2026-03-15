Hoa hậu, nghệ sĩ cùng hàng triệu cử tri đi bầu cử

TPO - Hoa hậu Thanh Thủy, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, nam vương Tuấn Ngọc hòa cùng không khí nô nức bầu cử của hàng triệu cử tri trên cả nước sáng 15/3.
Sáng 15/3, tại điểm bầu cử số 28 ở 99-101 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Gia Định, TPHCM, dàn hoa hậu, á hậu, người đẹp, nam vương đã hòa cùng hàng trăm cử tri thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Hoa hậu Lương Thùy Linh mặc áo xanh tình nguyện trong ngày thực hiện quyền công dân. Cô hào hứng khi được hòa vào không khí náo nức bầu cử của hàng triệu cử tri trên cả nước.
"Tất cả đại biểu đều đại diện cho niềm tin, tinh thần đoàn kết và tôi hy vọng những đại biểu được bầu sẽ cố gắng cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của TPHCM", cô chia sẻ.
Hoa hậu Tiểu Vy cũng chọn màu áo xanh khi đi bầu cử sáng 15/3. Đây là lần thứ 2 Tiểu Vy đi bầu cử ở TPHCM và luôn cảm thấy hân hoan, tự hào trong ngày hội non sông.
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân hào hứng thực hiện nghĩa vụ bầu cử. "Hòa chung không khí của ngày hội non sông, tôi cảm thấy rất vinh dự. Mong những đại biểu trúng cử nỗ lực cống hiến để đất nước ngày càng vững mạnh hơn", cô nói.
Á hậu Ngọc Hằng lần đầu đi bầu cử ở TPHCM. Trước đó, cô đi bầu cử ở quê cùng bố mẹ. Người đẹp nói cô thấy phấn chấn, dậy từ sớm để chuẩn bị đến địa điểm bầu cử. "Tôi đã đến sớm, dành thời gian nghiên cứu thêm về hồ sơ của các đại biểu. Hy vọng những đại biểu mà tôi bầu chọn tiếp tục cống hiến cho đất nước, giúp Việt Nam trở nên vững mạnh hơn", cô chia sẻ.
Nam vương Tuấn Ngọc mặc áo xanh tình nguyện, có mặt từ sớm để nghiên cứu về hồ sơ các đại biểu. Anh chia sẻ cảm xúc tự hào khi cả nước cùng đi bầu cử trong ngày hội non sông.
Ngày hội bầu cử không chỉ để thực hiện quyền công dân mà còn là thời điểm rất ý nghĩa để mỗi người dân thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của mình đối với tương lai đất nước.
Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp cũng là dịp để mỗi người dân thể hiện niềm tin và tình yêu đối với đất nước. Mỗi lá phiếu đều chứa đựng kỳ vọng về một Việt Nam ngày càng phát triển, văn minh và tốt đẹp hơn.
Thông qua mỗi lá phiếu bầu, các hoa hậu, á hậu cùng hàng triệu cử tri khắp cả nước đã gửi gắm niềm tin, hy vọng đối với cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.