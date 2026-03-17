Người đẹp bị tẩy chay

TPO - Génesis Dávila nhận những phản ứng tiêu cực khi quyết định đăng ký tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2026. Trước đó, cô vướng ồn ào vì từng bôi nhọ Hoa hậu Hoàn vũ 2021 Harnaaz Sandhu.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2026 đã khởi động với sự tham gia của 40 người đẹp cùng tranh tài để giành vương miện và trở thành đại diện chủ nhà của Hoa hậu Hoàn vũ 2026 dự kiến tổ chức vào tháng 11.

Trong số dàn thí sinh đã công bố, sự xuất hiện của Génesis Dávila gây chú ý với fan sắc đẹp. Đây là lần thứ 2 cô tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico. Người đẹp từng ghi danh vào năm 2024 nhưng phải ra về trắng tay.

Génesis Dávila được xem là thí sinh có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Cô năm nay 36 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,83 m, thân hình nóng bỏng. Cô là người mẫu, doanh nhân và người dẫn chương trình.

Génesis Dávila từng đại diện Puerto Rico tham dự Miss World 2014, cô tiếp tục giành được các danh hiệu như Miss Florida USA 2018, Top 5 Miss USA 2018. Cuộc thi gần đây nhất cô tham gia là Miss Latina, giành giải á hậu 1.

Génesis Dávila được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, vẻ đẹp hiện đại và nóng bỏng, phù hợp với tiêu chí của sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ. Tuy nhiên, trong lần thứ 2 trở lại sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico, cô không nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Những ồn ào trong quá khứ của cô tiếp tục bị khán giả đào lại.

Năm 2021, khi Hoa hậu Hoàn vũ 2021 - Harnaaz Sandhu - tăng cân do mắc căn bệnh hiếm gặp mang tên Celiac thì Génesis đã lên tiếng chỉ trích, bôi nhọ Harnaaz và tổ chức Miss Universe.

"Chính xác là vậy. Cô ấy đang mang thai. Tôi đã thấy các cô gái bị truất ngôi vì vấn đề này dù ít hay nhiều. Nhưng tổ chức Miss Universe muốn phớt lờ mọi thứ. Bạn vi phạm quy tắc, bạn sẽ không được thưởng! Chấm hết", Génesis phát biểu.

Bên cạnh đó, Génesis còn gặp nhiều điều tiếng từ khi tham dự Miss World 2014 và sau đó là tại cuộc thi Miss Florida USA 2017. Genesis đăng quang Miss Florida USA 2017 nhưng bị tố sử dụng thợ trang điểm riêng trong lúc cuộc thi diễn ra nên bị tước vương miện.

Những ồn ào trong quá khứ trở thành vết nhơ khó xóa bỏ của Génesis Dávila, khiến cô luôn bị chỉ trích mỗi lần trở lại đường đua nhan sắc. Thiếu đi sự ủng hộ của công chúng, chặng đường chinh phục Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2026 của Génesis Dávila được nhận xét gặp nhiều khó khăn.

"Thi đâu thua đó mà vẫn tiếp tục thi", "Đã có vết nhơ thì thi đâu cũng thua đó thôi", "Nhiều scandal như vậy mà vẫn dám thi", "Từng nói xấu Harnaaz Sandhu thì ai dám cho đăng quang"... khán giả bình luận.

Puerto Rico dự kiến là quốc gia đăng cai Hoa hậu Hoàn vũ 2026 diễn ra vào tháng 11. Đây là lần thứ 4 Puerto Rico đăng cai cuộc thi Miss Universe. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2026 đang thu hút sự tham gia của dàn thí sinh chất lượng, nhiều kinh nghiệm. Trong đó, người đẹp Vivianie Diaz-Arroyo (Á hậu 3 Miss Grand International 2021) đang được đánh giá là ứng viên tiềm năng.

Puerto Rico là sash mạnh trên đấu trường nhan sắc thế giới. Quốc gia này thường cử các đại diện thiện chiến với nhan sắc, body và kỹ năng ấn tượng đến với các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Puerto Rico cũng từng đạt nhiều thành tích cao ở Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Trái Đất...

Ở sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ, Puerto Rico duy trì thành tích cao trong suốt nhiều năm qua. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico là người đẹp Zashely Alicea. Cô tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 và lọt vào top 12 chung cuộc.

Năm 2024, đại diện Puerto Rico tại Hoa hậu Hoàn vũ là người đẹp Jennifer Colón đã lọt vào top 12 chung cuộc. Năm 2023, người đẹp Karla Guifú Acevedo cũng lọt vào top 5.