Huấn luyện viên thể hình đăng quang hoa hậu

TPO - Người đẹp Nicole Alvarado Hernández đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Cộng hòa Dominica 2026. Cô là huấn luyện viên thể hình, có sắc vóc nóng bỏng.
Chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia Cộng hòa Dominica 2026 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Nicole Alvarado Hernández, đại diện bang Hermanas Mirabal. Cô giành quyền đại diện Dominica tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 tổ chức ở Ba Lan vào tháng 7.
Nicole Alvarado Hernández năm nay 23 tuổi, là người mẫu và huấn luyện viên hình thể.
Nicole Alvarado nổi bật không chỉ trên sàn catwalk mà còn bởi nền tảng học vấn vững chắc. Cô hiện là sinh viên y khoa.
Cô là cựu học sinh của trường Trung học Khoa học danh tiếng Dr. Miguel Canela Lázaro, cơ sở giáo dục nổi tiếng với các học sinh có trình độ học tập xuất sắc và sự đổi mới trong phong cách giáo dục.
Là huấn luyện viên thể hình, Nicole có vóc dáng săn chắc, nóng bỏng đậm chất Latinh. Đây được xem là lợi thế của cô khi tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế.
Tân Hoa hậu Siêu quốc gia Dominica có gương mặt sắc sảo, hiện đại.
Nicole có thành tích thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng dự thi Miss Grand Dominican Republic 2025 và dừng chân ở vị trí Á hậu 1.
Năm 2025, cô được bổ nhiệm dự thi The Miss Globe 2025 nhưng bất ngờ từ bỏ danh hiệu.
Nicole còn khoảng 4 tháng chuẩn bị cho Hoa hậu Siêu quốc gia 2026. Năm ngoái, đại diện Cộng hòa Dominica là người đẹp Karibel Perez đã lọt vào top 24 chung cuộc.
Đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia là người đẹp Eduarda Braum đến từ Brazil. Cô được nhận xét là một trong những Hoa hậu Siêu quốc gia có sắc vóc ấn tượng những năm gần đây. Hiện đã có khoảng 20 thí sinh xác nhận tham dự cuộc thi.