Huấn luyện viên thể hình đăng quang hoa hậu

Duy Nam

TPO - Người đẹp Nicole Alvarado Hernández đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Cộng hòa Dominica 2026. Cô là huấn luyện viên thể hình, có sắc vóc nóng bỏng.

643105571-18092721236323082-3959797630657473890-n.jpg
640399142-18092721254323082-5173998828514865049-n.jpg
Chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia Cộng hòa Dominica 2026 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Nicole Alvarado Hernández, đại diện bang Hermanas Mirabal. Cô giành quyền đại diện Dominica tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 tổ chức ở Ba Lan vào tháng 7.
649601607-18115196725643418-9165160591027239319-n.jpg
Chiến thắng của Nicole Alvarado không gây bất ngờ vì cô là ứng viên nổi bật ngay từ đầu cuộc thi. Đêm chung kết cuộc thi có sự góp mặt của đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Eduarda Braum và Nam vương Siêu quốc gia Swann Lavigne cùng Chủ tịch tổ chức Hoa hậu và Nam vương Siêu quốc gia.
642552561-18114455371643418-1558782113871113257-n.jpg
642550508-18114455362643418-1267602529647110090-n.jpg
Nicole Alvarado Hernández năm nay 23 tuổi, là người mẫu và huấn luyện viên hình thể.
505744475-18088606384643418-864103346489317385-n.jpg
505461945-18088606375643418-1478961859351507798-n.jpg
Nicole Alvarado nổi bật không chỉ trên sàn catwalk mà còn bởi nền tảng học vấn vững chắc. Cô hiện là sinh viên y khoa.
488612129-18082278412643418-8972996003986429165-n.jpg
488254834-18082278394643418-4441341151917030-n.jpg
Cô là cựu học sinh của trường Trung học Khoa học danh tiếng Dr. Miguel Canela Lázaro, cơ sở giáo dục nổi tiếng với các học sinh có trình độ học tập xuất sắc và sự đổi mới trong phong cách giáo dục.
648581358-18114626587643418-8334316752402515004-n.jpg
648594168-18114627112643418-2456650704853728303-n.jpg
Là huấn luyện viên thể hình, Nicole có vóc dáng săn chắc, nóng bỏng đậm chất Latinh. Đây được xem là lợi thế của cô khi tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế.
648257286-18114627094643418-2050568728929401849-n.jpg
648166802-18114626599643418-8066534061346168116-n.jpg
Tân Hoa hậu Siêu quốc gia Dominica có gương mặt sắc sảo, hiện đại.
622432506-18111153970643418-8802179270239015594-n.jpg
622581881-18111153952643418-3475371300913729543-n.jpg
Nicole có thành tích thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng dự thi Miss Grand Dominican Republic 2025 và dừng chân ở vị trí Á hậu 1.
519264541-18091578247643418-318306016262488639-n.jpg
519677687-18091578226643418-234033995472122099-n.jpg
Năm 2025, cô được bổ nhiệm dự thi The Miss Globe 2025 nhưng bất ngờ từ bỏ danh hiệu.
538309492-18095124970643418-5212998011306963511-n.jpg
Ngay sau khi đăng quang, đại diện Dominica được đánh giá là ứng viên sáng giá của khu vực châu Mỹ tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2026. Người đẹp có lợi thế về hình thể nóng bỏng và cách tạo dáng chuyên nghiệp.
532082495-18094062313643418-2290730285818284294-n.jpg
533013882-18094062298643418-2080732211800286021-n.jpg
Nicole còn khoảng 4 tháng chuẩn bị cho Hoa hậu Siêu quốc gia 2026. Năm ngoái, đại diện Cộng hòa Dominica là người đẹp Karibel Perez đã lọt vào top 24 chung cuộc.
565494911-18101443924643418-6903644012447956602-n.jpg
Cộng hòa Dominica chưa từng đăng quang tại Hoa hậu Siêu quốc gia. Tuy nhiên, các đại diện của quốc gia này đều có sự thể hiện ấn tượng và giành được thành tích trong nhiều năm tham dự.
643615218-18114357610643418-7448460414299624325-n.jpg
643553802-18114357601643418-8499405561000760775-n.jpg
Đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia là người đẹp Eduarda Braum đến từ Brazil. Cô được nhận xét là một trong những Hoa hậu Siêu quốc gia có sắc vóc ấn tượng những năm gần đây. Hiện đã có khoảng 20 thí sinh xác nhận tham dự cuộc thi.
Duy Nam
#Huấn luyện viên thể hình #Hoa hậu Siêu quốc gia #Miss Supranational

