Á hậu Hòa bình từ bỏ danh hiệu

TPO - Người đẹp Vivianie Diaz-Arroyo đã từ bỏ danh hiệu Á hậu 3 Miss Grand International 2021 để tham dự cuộc thi cấp quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2026.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2026 đã khai cuộc với sự tham gia của dàn thí sinh được đánh giá chất lượng, nhiều kinh nghiệm. 40 người đẹp cùng tranh tài để giành vương miện và trở thành đại diện chủ nhà của Hoa hậu Hoàn vũ 2026 dự kiến tổ chức vào tháng 11.

Trong số dàn thí sinh năm nay, người đẹp Vivianie Diaz-Arroyo đang nhận được sự quan tâm của các fan sắc đẹp vì từng giành danh hiệu Á hậu 3 Miss Grand International 2021. Việc người đẹp từ bỏ danh hiệu để quay trở lại đường đua nhan sắc sau 5 năm được fan ủng hộ.

Vivianie Diaz-Arroyo 27 tuổi, cao 1,71 m, là người mẫu, người dẫn chương trình. Cô đã tốt nghiệp cử nhân ngành Truyền thông.

Năm 2019, Vivianie Diaz-Arroyo dự thi Miss Universe Puerto Rico 2019 và dừng chân ở Top 10. Sau đó, cô đại diện Puerto Rico ở Miss Grand International 2021 và đạt giải á hậu 3.

Tại Miss Grand International 2021, Vivianie luôn nằm trong nhóm thí sinh tiềm năng nhờ sắc vóc nổi bật, kỹ năng trình diễn ấn tượng. Cô được xem là thí sinh có khả năng catwalk điêu luyện nhất cuộc thi năm đó. Trong quá trình dự thi, Vivianie cũng là bạn thân của đại diện Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Hiện Vivianie Diaz-Arroyo đang trong quá trình chuẩn bị cho Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2026. Trở lại đường đua nhan sắc sau 5 năm, sắc vóc của Vivianie được nhận xét ngày càng sắc sảo, quyến rũ. Cô cũng là người đẹp có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với trang cá nhân có hơn 88.000 người theo dõi.

Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2026 quy tụ dàn người đẹp giàu kinh nghiệm, từng đạt nhiều giải thưởng quốc tế đăng ký tham dự. Ngoài Vivianie Diaz-Arroyo, cuộc thi còn có sự góp mặt của Jennifer Barreto.

Jennifer Barreto được đánh giá là đối thủ đáng gờm với Vivianie Diaz-Arroyo trên con đường chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2026.

Jennifer Barreto 27 tuổi, cao 1,82 m, là nhân viên công tác xã hội và chuyên gia về phòng ngừa tại Bộ Quốc phòng Puerto Rico. Cô đam mê đọc sách và từng là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, thông thạo tiếng Anh và Tây Ban Nha.

Ngoài ra, cuộc thi còn có sự góp mặt của Génesis Dávila, 36 tuổi, cao 1,83 m, là người mẫu, doanh nhân và người dẫn chương trình. Génesis Dávila có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng giành giải á hậu 1 Miss Universe Puerto Rico 2013, top 5 Hoa hậu Mỹ 2018, á hậu 1 Miss Latina 2025...

Puerto Rico dự kiến là quốc gia đăng cai Hoa hậu Hoàn vũ 2026 diễn ra vào tháng 11. Đây là lần thứ 4 Puerto Rico đăng cai cuộc thi Miss Universe. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cho cuộc thi đang gặp nhiều khó khăn do tổ chức Miss Universe bị xáo trộn về bộ máy lãnh đạo. Hiện doanh nhân Raul Rocha - chủ tịch Miss Universe - đang bị truy nã và đã bỏ trốn nhiều tháng nay.

Tờ El Nuevo Día cho biết phía Puerto Rico đang xem xét ký một hợp đồng mới với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ mà không có chữ ký của ông Raul Rocha. Công ty Du lịch Puerto Rico được cho là đang tìm kiếm sự đảm bảo chắc chắn hơn về khoản đầu tư của mình.

Nhiều nguồn tin cho rằng một hợp đồng sửa đổi có thể được ký kết mà không cần tới chữ ký của vị doanh nhân người Mexico này. Những điều này nhằm đảm bảo công tác tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2026 diễn ra minh bạch, an toàn.

Trong bối cảnh đó, Puerto Rico - nước chủ nhà Hoa hậu Hoàn vũ 2026 - đã đưa ra tuyên bố: "Nếu không có chủ sở hữu mới thì Puerto Rico sẽ không đăng cai tổ chức Miss Universe".

Trước đó, Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra ở Thái Lan cũng gặp nhiều ồn ào. Đương kim hoa hậu là người đẹp Mexico - Fatima Bosch. Đại diện Puerto Rico tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 là người đẹp Zashely Alicea. Cô lọt vào top 12 chung cuộc.