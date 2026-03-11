Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Hoàn vũ Paraguay bị tố mua bán vương miện

Duy Nam
TPO - Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Paraguay bị một thí sinh tố cáo từng đưa ra lời đề nghị bán vương miện vào năm 2021. Sự việc gây xôn xao các diễn đàn sắc đẹp.

Tờ La Nacion đưa tin người mẫu Paraguay có tên India Belén López, hiện sống ở Tây Ban Nha, đã gây xôn xao trên TikTok sau khi tiết lộ rằng vào năm 2021, cô được đề nghị 20.000 USD để mua vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Paraguay.

Theo lời kể của cô, lời đề nghị này đến trong cuộc trò chuyện riêng tư sau khi cô gửi hồ sơ tham gia buổi tuyển chọn được cho là có thật.

beautyplus-image-enhancer-1773201688603.jpg
India Belén López trong video tố ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Paraguay mua bán vương miện.

Vụ việc xảy ra vào năm mà cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Paraguay được quản lý bởi Promociones Gloria, và người đại diện cuối cùng được chọn là Nadia Ferreira, sau đó đã trở thành Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021.

Sự việc gây xôn xao các diễn đàn sắc đẹp, trong khi đó ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Paraguay chưa đưa ra phản hồi trước lời cáo buộc này.

Trong video, India Belén López không đề cập đến tên của cá nhân hay tổ chức nào, nhưng cô mô tả chi tiết tình huống mà mình đã trải qua. Cô còn trả tiền quảng cáo cho video để câu chuyện của mình tiếp cận được nhiều người hơn.

India Belén López kể rằng một người bạn trong giới sắc đẹp nói với cô rằng sẽ có một buổi tuyển chọn kín cho cuộc thi hoa hậu và gợi ý cô tham gia.

India Belén López đã gửi profile của mình đi và vài ngày sau cô nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông. Người này đã hỏi rằng cô sẵn sàng đầu tư bao nhiêu tiền để tham gia cuộc thi và đề nghị cô BAY sang Paraguay để nói chuyện trực tiếp nhưng López đã từ chối.

Trong cuộc gọi, người đàn ông đã thẳng thắn đề nghị với López rằng: "Vương miện có giá 20.000 USD. Đó chỉ là giá vương miện, bạn sẽ phải tự chi trả cho các chi phí khác như vé máy bay, váy vóc và mọi thứ khác".

López nói cô cũng được gợi ý để mua những danh hiệu khác rẻ hơn như Hoa hậu Quốc tế Paraguay hoặc Hoa hậu Trái Đất Paraguay.

Sau khi thảo luận với bạn bè, López đã quyết định từ chối lời đề nghị. Cô nói: "20.000 USD cho một chiếc vương miện không đảm bảo cho tôi bất cứ điều gì trong cuộc sống. Tôi thà đầu tư số tiền đó vào những thứ khác đảm bảo cho tương lai của mình".

López nói khi cô gọi lại để từ chối lời đề nghị mua vương miện, cô được thông báo rằng đã có người chi tiền để sở hữu danh hiệu.

Câu chuyện của India Belén López khiến fan sắc đẹp tranh luận về tính minh bạch ở các cuộc thi sắc đẹp. Trước đó, nhiều cuộc thi quốc tế cũng từng vướng ồn ào mua bán giải khiến khán giả thất vọng.

Năm 2013, tờ báo Komsomolskaya Pravda của Nga đăng loạt phóng sự điều tra, khẳng định vương miện Hoa hậu Trái đất có thể mua bằng tiền. Phóng viên của báo giả danh khách hàng, trao đổi với bà Lorraine Schuck - phó chủ tịch cuộc thi - và biết giá của vương miện là 4 triệu USD.

Sau scandal năm 2013, Global Beauties - chuyên trang sắc đẹp lớn của thế giới - cho rằng cuộc thi không còn đáng tin cậy và loại Miss Earth ra khỏi hệ thống Grand Slam - sáu cuộc thi hoa hậu cấp quốc tế chuyên nghiệp - do chính trang này đặt ra từ năm 1999.

Đến nay, Global Beauties không đưa bất cứ thông tin nào về cuộc thi này. Miss Earth ra đời năm 2001, từng nằm trong nhóm bốn cuộc thi lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss Universe, Miss World và Miss International.

