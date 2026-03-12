Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi, Châu Anh dự khánh thành 12 phòng học mới ở Hà Tĩnh

TPO - Ngày 12/3, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi đã tham dự lễ khánh thành 12 phòng học mới thuộc dự án nhân ái Mái trường mơ ước tại Hà Tĩnh.

Dự án Mái trường mơ ước được khởi động với mong muốn cải thiện cơ sở vật chất cho Trường THCS Hồ Tùng Mậu - ngôi trường giàu truyền thống tại địa phương nhưng đã chịu nhiều ảnh hưởng từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt của miền Trung.

Đây là một trong những hoạt động thuộc chuỗi dự án nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, hướng đến mục tiêu cải thiện điều kiện học tập cho học sinh tại các địa phương còn nhiều khó khăn.

Trong quá trình thi công, nhiều đợt mưa lớn kéo dài tại Hà Tĩnh đã khiến tiến độ xây dựng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của các đơn vị thực hiện cùng sự đồng hành của nhà tài trợ, công trình đã được hoàn thiện, mang đến diện mạo mới khang trang và an toàn hơn cho thầy và trò nhà trường.

Công trình được triển khai với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng, bao gồm việc xây dựng mới 12 phòng học, cải tạo khu sân vườn với diện tích 2.500 m2 và nâng cấp hệ thống thoát nước, nhằm cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh.

Dự án khởi công, tu bổ Trường THCS Hồ Tùng Mậu được xem là tiền đề cho những dự án nhân ái tiếp theo của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 tại nhiều địa phương khác trong thời gian tới. Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ niềm xúc động khi chứng kiến công trình hoàn thành.

"Được đứng đây trong ngày khánh thành, tôi cảm thấy hạnh phúc. Hành trình nhân ái này đã dạy cho tôi bài học về sự kiên trì. Tôi hy vọng ngôi trường mới này là nơi nuôi dưỡng những ước mơ lớn của các em, để những khó khăn của thiên tai sẽ không bao giờ ngăn cản được bước chân các em đến trường", cô nói.

Sau Hà Tĩnh, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi dự định tiếp tục triển khai dự án ở Nghệ An.

Á hậu Châu Anh chia sẻ: "Chúng tôi thực sự cảm kích trước tình cảm của bà con xã Tứ Mỹ. Chứng kiến công trình hoàn thiện sau bao ngày mong đợi, tôi cảm thấy sứ mệnh của mình trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chúng tôi tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương này đến nhiều nơi hơn nữa".

Ngay sau nghi thức cắt băng khánh thành, các đại biểu cùng top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 đã tham quan khuôn viên trường học mới và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

