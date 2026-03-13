Hoa hậu Hoàn vũ bị bóc phốt

TPO - Chuyến đi tới Đại học Harvard của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch đang gây ra nhiều thông tin trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều thông tin cho biết cô không được hội đồng trường mời mà chỉ đến tham dự hoạt động của câu lạc bộ sinh viên.

Ngày 8/3, trang chủ Hoa hậu Hoàn vũ đưa tin đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch tham gia Hội nghị MX '26 tại Đại học Harvard với tư cách diễn giả. Tại đây, cô đã có bài thuyết trình nói về hành trình đăng quang và những hoạt động của mình trong những tháng qua.

"Chúng tôi vô cùng tự hào khi được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này cho tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Lần đầu trong lịch sử của chúng ta, một Hoa hậu Hoàn vũ đứng tại Harvard để chia sẻ một thông điệp vượt xa vương miện. Một lời nhắc nhở rằng sức mạnh thực sự không nằm ở sự hoàn hảo, mà là mục đích, giọng nói và sự can đảm để định nghĩa lại những gì phụ nữ có thể làm", trang chủ Miss Universe viết.

Fatima Bosch trong hoạt động tại Đại học Harvard.

Những thông tin mà trang chủ Hoa hậu Hoàn vũ cung cấp đang gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng thông tin này không chính xác.

Chuyên trang sắc đẹp Critical Beauty cho biết Fatima Bosch không được hội đồng trường Harvard mời đến thuyết trình mà cô chỉ được một sinh viên người Mexico mời đến tham gia hoạt động giao lưu cùng câu lạc bộ sinh viên.

Bên cạnh đó, thông tin Fatima Bosch là Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên trong lịch sử có cơ hội phát biểu tại Harvard cũng không chính xác. Cư dân mạng chỉ ra rằng Fatima Bosch không phải là Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên được mời đến Harvard như trang chủ Miss Universe đăng tải. Trước đây, Hoa hậu Hoàn vũ 1999 cũng từng có vinh dự phát biểu ở Đại học Harvard trong chiến dịch phòng chống AIDS.

Các fan sắc đẹp đang xôn xao về những thông tin mà tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cung cấp. Khán giả cho rằng một tổ chức lớn và uy tín như Miss Universe nên nghiên cứu chính xác thông tin trước khi công bố rộng rãi trên mạng xã hội.

Trước những tranh cãi, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chưa đưa ra phản hồi chính thức. Bài viết về chuyến đi đến Harvard của Fatima Bosch trên trang chủ Miss Universe vẫn được giữ nguyên, không chỉnh sửa.

Chuyến đi tới Harvard của Fatima Bosch còn gây tranh cãi khi cô cãi tay đôi với một sinh viên trong lúc giao lưu. Fatima đã tỏ thái độ khó chịu khi bất ngờ nhận được câu hỏi: "Tại sao cô lại quyết định giữ một giải thưởng không được trao cho cô một cách công bằng?".

Người đẹp trả lời bằng thái độ gay gắt: "Để trả lời câu hỏi của bạn, người muốn gây chú ý. Tôi không biết bạn có làm việc cho cuộc thi Miss Universe không? Nhưng ngày mà chúng ta hiểu rằng, khi người phụ nữ nỗ lực mở ra cánh cửa cho người khác, tất cả chúng ta sẽ cùng tiến bộ với tư cách là cộng đồng. Và ngày đó xã hội sẽ thay đổi. Và chính vì những người như bạn mà người khác sẽ bị thụt lùi lại".

Người đẹp cũng khẳng định: “Tôi sẽ không từ bỏ danh hiệu vì tôi đã nỗ lực để có được vương miện đó, và đó là lý do tôi chiến thắng. Tôi nghĩ trong 4 tháng qua, tôi đã chứng minh rằng tôi đã làm được những điều chưa từng có trong lịch sử".

Fatima Bosch được xem là Hoa hậu Hoàn vũ gây tranh cãi nhất lịch sử. Sau 4 tháng đăng quang, Fatima Bosch bận rộn với nhiều chuyến công tác trên khắp thế giới. Tuy nhiên, cô vẫn bị khán giả quay lưng.