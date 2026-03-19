Á hậu Hòa bình tố ông Nawat

TPO - Trên livestream, người đẹp Guatemala - Ana-Sofía Lendl (top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025) tố bị ê-kíp của ông Nawat bỏ rơi sau cuộc thi. Sau nửa năm giành danh hiệu á hậu 5, cô không được ông Nawat sắp xếp tham gia các hoạt động như đã hứa hẹn.

Trong một buổi livestream, người đẹp Guatemala - Ana-Sofía Lendl - đã nhận được câu hỏi từ các fan về tình hình của cô và các người đẹp còn lại trong top 10 (tương đương danh hiệu á hậu 5) sau cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Khán giả thắc mắc về việc tại sao các người đẹp không có những chuyến công tác như ông Nawat từng tuyên bố trước đó.

Chia sẻ về vấn đề này, Ana-Sofía Lendl cho biết ông Nawat từng tuyên bố sẽ cho top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đi công tác quốc tế vào tháng 2. Tuy nhiên, hiện đã tháng 3, ông Nawat vẫn phớt lờ và không liên lạc với họ.

Ana-Sofía Lendl tố bị ông Nawat bỏ rơi.

Ana-Sofía Lendl bày tỏ sự hoang mang về việc nên tiếp tục chờ đợi lịch làm việc từ ê-kíp của ông Nawat hay tìm kiếm một hướng đi mới vì vị chủ tịch Miss Grand International (MGI) đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi All Stars phiên bản đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 5 ở Thái Lan.

Những chia sẻ của Ana-Sofía Lendl đã nhận được sự quan tâm của các fan sắc đẹp. Thậm chí, nhiều người khuyên cô nên từ bỏ danh hiệu Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế để tham dự cuộc thi sắc đẹp khác.

Cũng trên livestream, Ana-Sofía Lendl xác nhận đang suy nghĩ về việc tiếp tục đại diện cho Guatemala ở một cuộc thi sắc đẹp khác sau khi lọt vào top 10 ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Những chia sẻ của người đẹp gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả cho rằng ê-kíp của ông Nawat thiếu chuyên nghiệp khi bỏ rơi các người đẹp sau những lời hứa hẹn.

Cũng có những ý kiến nhận xét ông Nawat hiện tổ chức quá nhiều cuộc thi sắc đẹp nên cơ hội hoạt động cho các người đẹp lọt vào top 10, top 5 ngày càng hạn hẹp.

"Top 5 còn đang chìm nghỉm thì nói gì đến việc top 10 có cơ hội hoạt động", "Nawat tổ chức quá nhiều cuộc thi nên giờ bị thừa quá nhiều người đẹp", "Nên tự tìm kiếm cơ hội khác cho mình, đừng mong chờ gì ở Nawat"... khán giả bình luận.

Tính riêng trong năm 2026, ông Nawat sẽ tổ chức ít nhất 4-5 cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia và quốc tế. Còn có nguồn tin cho rằng ông Nawat sẽ tổ chức thêm cuộc thi sắc đẹp mới sau khi MGI dần hạ nhiệt.

Trong số top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, chỉ có đương kim hoa hậu Emma Tiglao hoạt động thường xuyên, nhưng cũng được đánh giá kém sôi nổi so với người tiền nhiệm.

Bên cạnh đó, Á hậu 1 là người đẹp Thái Lan Sarunrat Puagpipat được tạo điều kiện theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và gặt hái thành công. Các người đẹp còn lại trong top 10 đều không có hoạt động sau đăng quang.

Ông Nawat vẫn được đánh giá cao khi duy trì được sức nóng, sự chuyên nghiệp của những cuộc thi sắc đẹp do mình tổ chức. Tuy nhiên, với việc mở ra quá nhiều cuộc thi, các sân chơi sắc đẹp do ông Nawat cầm trịch bị nhận xét ngày càng nhạt nhòa. Điều đó dẫn đến việc các người đẹp sau đăng quang cũng ít hoạt động, không nhận được sự quan tâm của công chúng.