Thí sinh xiếc khỉ, trườn bò trên sân khấu Hoa hậu Hòa bình

TPO - 77 thí sinh đã mang đến những thiết kế độc đáo, lộng lẫy trong khuôn khổ đêm thi Trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 diễn ra tối 22/3.
Tối 22/3 đã diễn ra phần thi Trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026. Đây là đêm thi quan trọng, được đông đảo fan sắc đẹp xứ sở chùa vàng mong đợi. 77 thí sinh đã mang đến những bộ trang phục độc đáo, lộng lẫy, đại diện cho địa phương mà họ sinh ra, lớn lên.
Đêm thi trang phục dân tộc của Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 được khán giả đánh giá cao với những bộ trang phục hoành tráng, mãn nhãn. Sân khấu với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Đây cũng là sân khấu diễn ra các đêm thi quan trọng như bán kết, chung kết của cuộc thi.
Chung kết Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 diễn ra ngày 29/3. Người đẹp đăng quang đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 tại Thái Lan. Đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan là người đẹp Saranrat Puagpipat. Cô đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 và giành ngôi á hậu 1. Sau cuộc thi, cô lấn sân điện ảnh thành công.