Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Diễn viên múa ballet đăng quang hoa hậu

Duy Nam

TPO - Người đẹp Alicea Rivera đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2025. Cô là người mẫu và diễn viên múa ballet chuyên nghiệp.

snapinstato-532099023-18324080080239070-2302674484091943197-n.jpg
snapinstato-531255423-18324080071239070-8646511393592553123-n.jpg
Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2025 đã diễn ra sáng 15/8 theo giờ Việt Nam với chiến thắng thuộc về người đẹp Alicea Rivera. Cô giành quyền đại diện Puerto Rico tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào cuối năm nay.
snapinstato-527190872-18528093949008456-6685084159591632479-n.jpg
snapinstato-527386724-18528093916008456-5742457797115970915-n.jpg
Chiến thắng của Alicea Rivera không nằm ngoài dự đoán của khán giả và các chuyên trang sắc đẹp. Có mặt trong đêm chung kết, Zuleyka Rivera - Hoa hậu Hoàn vũ 2006 với vai trò giám khảo cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Alicea.
snapinstato-506323332-18467005261075603-8178408167713473080-n.jpg
snapinstato-505120792-18467005237075603-8754172022960907602-n.jpg
Alicea năm nay 25 tuổi, là người mẫu, diễn viên múa ballet chuyên nghiệp. Cô có bằng cử nhân ngành Tâm lý học.
snapinstato-503033436-18465362653075603-4635267069425773870-n.jpg
snapinstato-504093547-18465362644075603-1146099985177402203-n.jpg
Alicea là gương mặt hoàn toàn mới mẻ với các cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, cô được đánh giá cao ở kỹ năng trình diễn, hình thể nóng bỏng và gương mặt sắc sảo.
snapinstato-501680398-18464219869075603-4141978234626304455-n.jpg
snapinstato-501942385-18464219857075603-8875795294006346818-n.jpg
Sau đêm chung kết, Alicea nhận được sự khen ngợi và đánh giá cao từ khán giả. Nhiều người nhận định ở thời điểm hiện tại, cô là ứng viên mạnh nhất tại khu vực châu Mỹ tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.
snapinstato-530712277-18529327489008456-3118227140187712606-n.jpg
Trong đêm chung kết, Zasheli Alicea Rivera nhận được câu hỏi ứng xử: "Tại sao bạn nên là tân Hoa hậu Hoàn vũ﻿ Puerto Rico?". Cô trả lời: "Hơn cả một danh hiệu, tôi muốn trở thành một tác nhân thay đổi. Tôi muốn truyền cảm hứng bằng câu chuyện của mình, và đó là lý do tôi giới thiệu dự án xã hội của mình - Elevarte - nơi tôi tìm cách thay đổi cuộc sống thông qua nghệ thuật".
snapinstato-515615001-18523541194008456-6496177901946119196-n.jpg
snapinstato-516406974-18523541167008456-623112737759489131-n.jpg
Cô khẳng định muốn trở thành tiếng nói cho những vấn đề nhức nhối trên thế giới. "Thế giới cần một tiếng nói cho sự thay đổi, và tôi muốn trở thành tiếng nói đó”, cô nói.
snapinstato-530226869-18529718950008456-3273621386824846052-n.jpg
snapinstato-531784516-18529718941008456-1640452931492973594-n.jpg
Puerto Rico là sash mạnh tại Hoa hậu Hoàn vũ. Nhiều năm gần đây, quốc gia này đạt được thành tích ấn tượng. Năm 2024, đại diện Puerto Rico tại Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức ở Mexico là người đẹp Jennifer Colón, lọt vào top 12. Năm 2023, người đẹp Karla Guilfú lọt vào top 5.
snapinstato-533673563-18530288164008456-5232484887180586283-n.jpg
snapinstato-532162038-18530288134008456-1001803695411176014-n.jpg
Puerto Rico là quốc gia thứ ba giành được nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ. Đứng đầu là Mỹ với chín lần đăng quang, tiếp theo là Venezuela với bảy lần đăng quang, trong khi Puerto Rico có năm lần đăng quang.
snapinstato-528900667-18529521928008456-564139302354930576-n.jpg
snapinstato-527574090-18529521916008456-4040197877122973871-n.jpg
Hoa hậu Puerto Rico đầu tiên trở thành Hoa hậu Hoàn vũ là Marisol Malaret Contreras vào năm 1970. Các chiến thắng tiếp theo của Puerto Rico ở Hoa hậu Hoàn vũ là Deborah Fátima Carthy Deu (1985), Dayanara Yari Torres Delgado (1993), Denise Marie Quiñones August (2001), Zuleyka Jerris Rivera Mendoza (2006).
snapinstato-505454250-18518522413008456-7595155108083558179-n.jpg
snapinstato-505199454-18518522404008456-1040471343660182342-n.jpg
Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 dự kiến được tổ chức tại Impact Arena ở Pak Kret, Thái Lan, vào ngày 21/11/2025. Đây là lần thứ hai Thái Lan đăng cai Hoa hậu Hoàn vũ. Đương kim hoa hậu là người đẹp Đan Mạch - Victoria Kjær Theilvig.
snapinstato-532251839-18529989388008456-1130902402514846803-n.jpg
Thông tin trên các diễn đàn sắc đẹp Thái Lan cho biết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra ở xứ sở chùa vàng vào tháng 11 dự kiến có khoảng 150 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đây được xem là số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay của một kỳ Hoa hậu Hoàn vũ. Năm 2024, Hoa hậu Hoàn vũ thu hút gần 130 thí sinh, lập kỷ lục là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế có số lượng thí sinh đông nhất.
Duy Nam
#Diễn viên múa ballet #Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Universe #Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico

Xem thêm

Cùng chuyên mục