Vén màn 10 năm sống trong Cấm thành của Hoàng hậu Nam Phương

TPO - Phim về Hoàng hậu Nam Phương lựa chọn khai thác khía cạnh cảm xúc và số phận con người, khi nhân vật đối diện với thời cuộc. Bên cạnh nét đẹp tri thức, tài giỏi và đức hạnh của Hoàng hậu Nam Phương, nhà sản xuất muốn cùng khán giả khám phá nhân vật đã yêu và đã tổn thương ra sao trong dòng chảy số phận.

Hoàng hậu cuối cùng là tác phẩm điện ảnh đầu tiên lấy cảm hứng từ thiên tình sử có thật của Hoàng hậu Nam Phương và Hoàng đế Bảo Đại. Bộ phim kể lại quãng thời gian 10 năm sống trong Cấm thành của Hoàng hậu Nam Phương trong cuộc hôn nhân với Hoàng đế Bảo Đại, khắc họa cung bậc thăng trầm của đời sống hôn nhân hoàng tộc lẫn biến động của thời đại.

Dưới sự ủng hộ của UBND Huế và các Sở, Ban ngành liên quan, sau gần 6 năm chuẩn bị, đoàn làm phim chính thức bấm máy vào tháng 3. Trước đó, nhiều video casting diễn viên phim viral trên mạng xã hội. Bối cảnh quay là Điện Kiến Trung thuộc Quần thể Di tích Đại nội Huế. Đây là phim điện ảnh đầu tiên lấy bối cảnh chính tại Đại nội Huế với hơn 90% nội dung câu chuyện là cuộc sống Hoàng gia.

Đạo diễn Bảo Nhân trong buổi lễ khai máy tại Điện Kiến Trung.

Các cung điện khác của Đại Nội như Điện Thái Hòa, Diên Thọ Cung, Trường Sanh Cung, Thái Bình Lâu cũng được tái hiện sống động giai đoạn 1930-1945. Ngoài ra, phim còn được quay ở Đà Lạt, Buôn Mê Thuột và Pháp - nơi Hoàng hậu Nam Phương đã sống những năm tháng cuối đời.

Trước ngày khai máy, đoàn làm phim dâng hương tại Thế Miếu - nơi thờ tự tôn nghiêm các vị vua triều Nguyễn từ thời lập nước. Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế - khẳng định làm phim lịch sử luôn khó, đặc biệt trong bối cảnh nghiên cứu và phối hợp còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, ông tin tưởng Hoàng hậu cuối cùng đáp ứng kỳ vọng của nhà sản xuất lẫn khán giả.

"Mục tiêu cuối cùng không chỉ là một bộ phim, mà là kể được câu chuyện văn hóa Huế một cách trọn vẹn, chứ không đơn thuần vì mục đích thương mại. Nếu bộ phim thành công, đó không chỉ là thành quả của riêng ê-kíp, mà còn là dấu ấn mới cho TP Huế trên màn ảnh", ông Việt Trung nói.

Phim Hoàng hậu cuối cùng thuộc thể loại tâm lý, gia đình, hư cấu lịch sử. Sau nhiều năm nghiên cứu, hai đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito không tập trung kể câu chuyện theo hướng tiểu sử nhân vật. Họ lựa chọn khai thác khía cạnh cảm xúc và số phận con người, khi những nhân vật ấy đối diện với thời cuộc và đưa ra những quyết định của mình. Bên cạnh nét đẹp tri thức, tài giỏi và đức hạnh của Hoàng hậu Nam Phương, nhà sản xuất muốn cùng khán giả khám phá những nhân vật ấy đã yêu và tổn thương ra sao trong dòng chảy số phận.