Trưng bày 21 tác phẩm nghệ thuật tôn vinh ngành trang điểm

Buổi công bố chương trình The M.U.A - Makeup Artist mùa thứ hai diễn ra tại TPHCM. Nổi bật là khu trưng bày 21 tác phẩm nghệ thuật với nhiều concept hóa trang cầu kỳ. Các tác phẩm được trưng bày theo từng cụm chủ đề, tạo không gian mang tính triển lãm nghệ thuật, gợi hành trình phát triển của ngành trang điểm tại Việt Nam.

Nổi bật trong đó là các tác phẩm đến từ top 3 Nghệ sĩ trang điểm tài năng mùa đầu tiên, bên cạnh sáng tạo của Hồ Khanh và Hồ Thiên Tuấn. Các thiết kế khai thác yếu tố văn hóa, cảm xúc và xu hướng đương đại, cho thấy sự chuyển mình của nghề trang điểm từ “làm đẹp” sang “sáng tạo nghệ thuật”.

Từ không gian trưng bày, chương trình truyền hình thực tế Nghệ sĩ trang điểm tài năng 2026 (The M.U.A - Makeup Artist) được giới thiệu, đánh dấu sự trở lại của sân chơi chuyên nghiệp dành cho cộng đồng makeup artist.

Tại họp báo, không gian trưng bày 21 tác phẩm nghệ thuật đa dạng và định hướng chuyên môn của top 3 mùa đầu tiên cùng các tác phẩm của Hồ Khanh và Hồ Thiên Tuấn thu hút sự chú ý.

The M.U.A 2026 không chỉ tìm kiếm những gương mặt mới mà còn hướng đến việc tôn vinh giá trị nghề, khẳng định vai trò của các nghệ sĩ trang điểm trong ngành công nghiệp sáng tạo. Thông qua các thử thách thực tế, thí sinh được cơ hội thể hiện kỹ năng, tư duy và dấu ấn cá nhân.

Hồ Khanh cho biết sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực trang điểm, anh nhận thấy nghề này vẫn chưa được nhìn nhận đúng với giá trị vốn có. Không ít người làm nghề vẫn gặp khó trong việc truyền tải trọn vẹn ý nghĩa và giá trị sáng tạo của mình đến khách hàng, khiến công chúng chưa thực sự hiểu hết vai trò của một nghệ sĩ trang điểm trong việc định hình hình ảnh và xu hướng.

Từ thực tế trên, nghệ sĩ trang điểm kỳ vọng chương trình trở thành cầu nối giúp thay đổi nhận thức, đồng thời tạo môi trường chuyên nghiệp để những người theo đuổi nghề có cơ hội học hỏi, rèn luyện và phát triển bền vững.

Ở góc nhìn chuyên môn, Hồ Thiên Tuấn đánh giá mùa đầu của chương trình tạo được những nền tảng nhất định, song vẫn còn không ít thách thức, đặc biệt về điều kiện tổ chức và nguồn lực. Bước sang mùa giải mới, anh kỳ vọng sân chơi tiếp tục được hoàn thiện, đồng thời phát hiện thêm những gương mặt trẻ không chỉ vững tay nghề mà còn có tư duy sáng tạo và bản lĩnh nghề nghiệp, đủ khả năng đóng góp vào sự phát triển dài hạn của ngành trang điểm Việt Nam.

Ở vai trò tổng đạo diễn, Nguyễn Hải Triều cho biết không đặt nặng bài toán rating hay những yếu tố gây chú ý mang tính ngắn hạn.

Anh cho biết chương trình được xây dựng dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng chuyên môn và định hướng nghệ thuật rõ ràng, nhất quán với mục tiêu ban đầu. Theo anh, việc giữ vững “linh hồn” của chương trình, tức những giá trị cốt lõi về nghề nghiệp và sáng tạo - mới là yếu tố quan trọng để tạo nên sức hút bền vững, thay vì phụ thuộc vào các chiêu trò giải trí.

The M.U.A 2026 gồm 5 tập với các vòng thi từ lập đội, kỹ thuật ứng dụng đến hóa trang sáng tạo và quảng cáo. Top 9 thí sinh xuất sắc sẽ bước vào chung kết với các thử thách về thời trang ứng dụng, ngũ hành và ứng xử.

Chương trình dự kiến tuyển sinh từ tháng 3, ghi hình và phát sóng trong tháng 6 và 7, trước khi tổ chức đêm chung kết vào tháng 8 với chủ đề “Vũ trụ”. Không giới hạn độ tuổi, sân chơi mở ra cơ hội cho tất cả ai đam mê và theo đuổi nghề trang điểm.

Trước đó, mùa 2024 của chương trình đã tạo dấu ấn khi tìm ra quán quân Thanh Liêm cùng hai á quân Hiền Nguyễn và Alex Đỉnh, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các thí sinh sau cuộc thi.