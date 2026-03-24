Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Khánh Hòa:

Món bánh ‘gây nghiện’ nhất định phải ăn thử ở Nha Trang

Trương Định - Thái Lâm - Tiền Lê

TPO - Giữa vô vàn đặc sản hấp dẫn của phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chiếc bánh nhỏ làm từ bột gạo (bánh căn), tròn trịa chỉ nhỉnh hơn quả trứng ngỗng lại có sức hút rất riêng. Không cầu kỳ nguyên liệu, không phô trương hình thức, món bánh dân dã này chinh phục thực khách bằng chính hương vị mộc mạc nhưng tinh tế.

Món bánh ‘gây nghiện’ giữa lòng Nha Trang.
Bánh căn được đúc trong khuôn có nhiều lỗ, đặt trên bếp than hồng để tạo độ thơm đặc trưng. Khi làm, người bán đổ bột vào khuôn, thêm nhân như tôm, mực, trứng, rồi đậy nắp đến khi bánh chín vàng, dậy mùi hấp dẫn.
Bánh căn Nha Trang hấp dẫn thực khách bởi hương vị đậm đà, khó quên. Lớp vỏ vàng ruộm, giòn nhẹ bên ngoài, bên trong mềm bùi từ bột gạo, hòa quyện cùng vị béo ngậy của trứng, tạo nên sức cuốn hút rất riêng﻿.
Tùy vào từng loại nhân mà bánh căn sẽ có giá khác nhau.
Bánh được làm chín trên lò than bằng khuôn tròn nhiều ô, mỗi chiếc lớn hơn quả trứng ngỗng, tạo nên vẻ ngoài đặc trưng﻿, hấp dẫn.
Không cầu kỳ, không kiểu cách, bánh căn vẫn luôn là món ăn vỉa hè được yêu thích bậc nhất, níu chân từ người dân địa phương đến du khách phương xa khi ghé thăm phố biển Nha Trang.
Những chiếc bánh căn vừa ra lò nóng hổi, thơm ngon.
Bánh căn thường ăn kèm với nước mắm chua ngọt, thêm chút mỡ hành béo thơm. Điểm nhấn không thể thiếu là xoài chua bào sợi, giúp cân bằng vị giác, làm dậy lên hương vị đậm đà và khiến món bánh trở nên hấp dẫn hơn.
Bạn Ly Na (20 tuổi, ở Đắk Lắk), đang cùng bạn bè du lịch tại Nha Trang, chia sẻ: “Thấy bánh căn được review nhiều trên TikTok nên cũng tò mò. Lần đầu thử nhưng thấy rất ấn tượng, dễ ăn và cuốn hút. Tôi cũng đã lưu lại những hình ảnh để về giới thiệu đến bạn bè”.
Bánh căn là món ăn phổ biến và được nhiều người yêu thích ở Nha Trang. Hầu như mỗi con đường ở Nha Trang đều có những quán bánh căn ngon. Thông thường, khách du lịch đến Nha Trang quen ăn món này ở khu vực quanh Tháp Bà hoặc một số hàng nổi tiếng trên đường Tô Hiến Thành, Thái Nguyên,…
Không chỉ là món ăn quen thuộc của người dân địa phương, bánh căn còn là trải nghiệm ẩm thực mà các VĐV và du khách khi đến tham dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon﻿ - Báo Tiền Phong lần thứ 67 tại Nha Trang không nên bỏ lỡ. Sau những cung đường thi đấu sôi động, thưởng thức những chiếc bánh căn nóng hổi, đậm đà sẽ là cách tuyệt vời để cảm nhận trọn vẹn hương vị phố biển

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27 - 29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000 - 15.000 VĐV mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.

Trương Định - Thái Lâm - Tiền Lê
#bánh căn #Nha Trang #ẩm thực #đặc sản #du lịch #Giải Vô địch Quốc gia Marathon #trải nghiệm ẩm thực

