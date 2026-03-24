Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Lý do tạm dừng khai thác một số đường bay từ 1/4

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đối mặt tình trạng càng bay càng lỗ và nguy cơ đứt gãy nguồn cung xăng dầu hàng không (Jet A-1), từ tháng 4 này, Vietnam Airlines dự kiến cắt giảm 23 chuyến mỗi tuần trên các chặng từ Hải Phòng đi Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Phú Quốc, Cần Thơ và TPHCM đi Vân Đồn, Rạch Giá, Điện Biên.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), việc giá nhiên liệu tăng khiến các đường bay ngách không thể bù đắp chi phí phát sinh, buộc các hãng phải rà soát, sắp xếp lại lịch bay, nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu và tránh tình trạng phải hủy chuyến đột ngột.

Trước tình hình này, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) dự kiến tạm dừng khai thác một số đường bay từ ngày 1/4. Cụ thể, hãng sẽ cắt giảm 23 chuyến mỗi tuần trên các chặng: Hải Phòng đi Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Phú Quốc, Cần Thơ và TPHCM đi Vân Đồn, Rạch Giá, Điện Biên.

Vietnam Airlines dự kiến tạm dừng khai thác một số đường bay từ ngày 1/4. Ảnh: VGP.

Việc tạm dừng đường bay nhằm đảm bảo hoạt động giao thương, du lịch và đối ngoại của đất nước, cũng như duy trì các đường bay huyết mạch nội địa để phục vụ đi lại của người dân trong nước.

Theo Cục HKVN, xung đột Mỹ và Israel với Iran leo thang khiến eo biển Hormuz - nơi vận chuyển hơn 20% sản lượng dầu toàn cầu - gần như bị đóng cửa.

Hệ lụy là các nhà máy lọc dầu châu Á, nơi cung cấp tới 70% lượng Jet A-1 nhập khẩu cho Việt Nam (chủ yếu từ Thái Lan và Trung Quốc), phải đồng loạt cắt giảm công suất hoặc ngừng xuất khẩu. Singapore đã giảm công suất lọc dầu từ 85% xuống 60%. Thái Lan tuyên bố tình trạng "Bất khả kháng" và cấm xuất khẩu các sản phẩm lọc hóa dầu từ ngày 6/3, trong khi Trung Quốc cũng có động thái tương tự.

Tại thị trường trong nước, 5 nhà cung cấp xăng dầu hàng không, với hai trụ cột là Skypec và Petrolimex Aviation cho biết chỉ có thể đảm bảo nhiên liệu đến hết ngày 31/3. Các đơn hàng nhập khẩu cho tháng 4 đang bị đối tác trì hoãn và có nguy cơ bị hủy ngang do điều khoản bất khả kháng. Hy vọng bù đắp từ hai nhà máy lọc dầu nội địa là Nghi Sơn và Dung Quất cũng khó khăn do các nhà máy này đang trong kế hoạch bảo trì tháng 3 và 4 (dừng hoạt động 10 ngày/tháng) và phải ưu tiên cân đối các sản phẩm xăng dầu khác cho nền kinh tế.

Ngành hàng không Việt đang đối mặt với "cơn khát" nhiên liệu. Ảnh: VGP.

Theo Cục HKVN, hiện các hãng hàng không Việt Nam đang khẩn trương xây dựng phương án thu thêm phụ phí nhiên liệu trên các đường bay quốc tế, dự kiến áp dụng từ đầu tháng 4.

Thực tế, động thái vừa nêu hoàn toàn phù hợp với xu thế chung khi hơn 60% trong số gần 40 hãng bay quốc tế được khảo sát đã tăng giá vé hoặc phụ thu nhiên liệu từ giữa tháng 3. Các hãng như Air France, Thai Airways tăng trực tiếp 5-20% vào giá vé, trong khi Malaysia Airlines, All Nippon Airways thu thêm từ 130.000 đồng đến hơn 10 triệu đồng mỗi vé tùy chặng bay.

Cục HKVN đã kiến nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ về thuế, phí. Đáng chú ý nhất là kiến nghị miễn 100% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết tháng 5, đồng thời bổ sung mặt hàng này vào danh mục được giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống mức phù hợp.

Cơ quan quản lý ngành hàng không cũng đề xuất xem xét điều chỉnh giá trần vé máy bay nội địa trong trường hợp cần thiết, nhằm giúp các hãng hàng không có cơ sở duy trì hoạt động khai thác.

#đường bay #hàng không #nhiên liệu #Vietnam Airlines #Bamboo Airways #giá nhiên liệu #dịch vụ hàng không

