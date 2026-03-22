Lý do Thái Lan tuyên bố miễn thị thực '30 ngày là đủ'

Ngọc Ánh
TPO - Theo đề xuất thay đổi, công dân các nước đủ điều kiện được miễn thị thực sẽ được phép ở lại Thái Lan 30 ngày và có thể xin gia hạn thêm 30 ngày. Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cũng cho rằng "30 ngày là đủ với phần lớn du khách", đồng thời nhấn mạnh biện pháp giảm thời gian lưu trú miễn thị thực được đưa ra nhằm các vấn đề liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Thái Lan đang cân nhắc giảm thời gian lưu trú miễn thị thực của du khách quốc tế nhằm hạn chế lạm dụng và giảm thiểu các mối đe dọa an ninh tiềm tàng, theo Bangkok Post.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết chính sách miễn thị thực 60 ngày được ban hành dưới thời chính quyền cựu Thủ tướng Srettha Thavisin nhằm thúc đẩy du lịch. Tuy nhiên, một ủy ban giám sát chính sách thị thực do Bộ Ngoại giao Thái Lan chủ trì cho rằng thời gian 60 ngày hiện tại có thể quá dài.

4393147jpg.jpg
Thái Lan vẫn cam kết chào đón và chăm sóc tốt du khách nước ngoài dù cân nhắc giảm thời gian lưu trú miễn thị thực.

Ông Sihasak cho biết trong chuyến thăm tới tỉnh đảo Phuket gần đây, các nhà điều hành du lịch đã phàn nàn về những mặt trái của hệ thống miễn thị thực 60 ngày. Tại Phuket và các điểm du lịch khác xảy ra nước ngoài có thị thực 60 ngày thành lập doanh nghiệp trong các lĩnh vực dành riêng cho người Thái và chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp thông qua người đứng tên hộ. Không ít người cũng bị bắt trong các chiến dịch trấn áp hoạt động lừa đảo trực tuyến đã nhập cảnh vào Thái Lan bằng thị thực du lịch.

Theo đề xuất thay đổi, công dân các nước đủ điều kiện được miễn thị thực sẽ được phép ở lại Thái Lan 30 ngày và có thể xin gia hạn thêm 30 ngày. Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cũng cho rằng "30 ngày là đủ với phần lớn du khách", đồng thời nhấn mạnh biện pháp này không phải biểu hiện của phân biệt đối xử, mà nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến và giảm nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.

Xung đột Trung Đông và và tình trạng thiếu nhiên liệu cũng đang ảnh hưởng lớn tới ngành du lịch Thái Lan. Hôm 21/3, Liên đoàn Du lịch Thái Lan cùng 7 hiệp hội thành viên kiến nghị Chính phủ đưa gói kích cầu trị giá 15 tỷ baht (456 triệu USD) vào chương trình nghị sự ưu tiên, nhằm ứng phó với bối cảnh khó khăn.

songkran20-20le1bb8420he1bb98i20tc38920nc6afe1bb9ac20thc381i20lan203-15228368156031071182153jpg.jpg
Chính sách miễn thị thực 60 ngày từng là động lực chính của tăng trưởng kinh tế Thái Lan.

Ông Adith Chairattananon - Tổng Thư ký danh dự Hiệp hội Lữ hành Thái Lan - cho biết tỷ lệ hủy tour tăng mạnh từ đầu tháng 3, trong khi lượng đặt chỗ từ thị trường Trung Quốc cho tháng 4 chỉ đạt khoảng 60% kế hoạch. Một số khách sạn phải tính đến việc cắt giảm chi phí nhân sự, cho nhân viên nghỉ phép luân phiên, chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời để tiết kiệm điện.

Các hiệp hội kỳ vọng gói cứu trợ giúp duy trì nhu cầu, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó và giữ vững vai trò của du lịch trong nền kinh tế Thái Lan.

