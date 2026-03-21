Hình hài lạ lẫm của chiếc máy bay quân sự 'xấu nhất thế giới'

TPO - Theo War Zone, máy bay tác chiến điện tử EC-2 - chiếc máy bay quân sự mới nhất được bổ sung vào Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản là một trong những chiếc máy bay xấu nhất thế giới hiện nay. Nhiệm vụ chủ đạo của máy bay là tiến hành gây nhiễu, chế áp hoạt động của đối phương trên phổ điện từ.

Video giới thiệu về EC-2. Nguồn: JASDF.

Hôm 17/3, chiếc máy bay này được cho là đã thực hiện thành công chuyến bay thử đầu tiên tại sân bay của Kawasaki Heavy Industries tại Gifu. Đây là nơi có Nhóm phát triển và thử nghiệm hàng không của JASDF. Tổ chức này sẽ đưa EC-2 vượt qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đi vào hoạt động.

﻿ Ngoại hình cồng kềnh của EC-2. Ảnh: JASDF.

Chiếc máy bay này là nguyên mẫu số 2, được cải hoán từ vận tải cơ Kawasaki C-2, có số hiệu thân 68-1203 (mã số 203). Nguyên mẫu số 1 (68-1202, số 202) đã bay lần đầu ngày 8/2/2018.

Đặc điểm nổi bật của EC-2 là mũi máy bay gắn một chụp radar cực lớn, trên lưng máy bay có thêm một chụp lớn (có thể là ăng-ten vệ tinh), phần đuôi và hai bên thân cũng có nhiều chụp khí động. Các thiết bị này khiến ngoại hình tổng thể của máy bay phình to, trở nên kỳ quặc và cồng kềnh.



Về kích thước, máy bay vận tải quân sự này có nhiều điểm tương đồng chiếc C-17 và C-130. Không đơn thuần là một máy bay vận tải được hoán cải, EC-2 được phát triển như một “trung tâm tác chiến điện tử trên không”, có nhiệm vụ hỗ trợ và bảo vệ các biên đội tiêm kích hiện đại như F-35 và F-15J khi hoạt động trong những khu vực có hệ thống phòng không dày đặc.

Defense Express cho biết, phần mũi khổng lồ nhô ra là công cụ chính của chiếc máy bay. Đó là thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến J/ALQ-5 của Toshiba, được hiểu là hệ thống ăng-ten của hệ thống tác chiến điện tử này, được thiết kế để chống lại các trạm radar. Khi bay cùng các máy bay quân sự khác, nó có thể cung cấp thông tin tình báo và che chắn điện tử (hỗ trợ tác chiến).

Theo video quay tại hiện trường, quãng đường chạy đà cất cánh của EC-2 không quá dài. So với bản gốc vận tải cơ cần chạy đà khoảng 600 m để cất cánh, EC-2 nặng hơn, nhưng động lực rất tốt.

War Zone cho biết tổng chi phí phát triển EC-2 vào khoảng 260 triệu USD, nằm một phần trong gói ngân sách 3,2 tỷ USD của Nhật Bản nhằm nâng cao năng lực thu thập và phân tích thông tin tình báo điện từ. Dù có ngoại hình kỳ lạ, EC-2 đánh dấu bước tiến quan trọng của Nhật Bản trong chiến lược quân sự hiện đại.