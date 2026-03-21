Nghệ An:

Du khách 'phát sốt' với cá trích nướng bãi biển

Thu Hiền

TPO - Món cá trích nướng ven biển xã Hải Châu, Nghệ An bất ngờ “gây sốt” trên mạng xã hội, thu hút đông đảo du khách đổ về thưởng thức, khiến các điểm nướng luôn kín khách.

Video: Cá trích nướng dọc bãi biển Hải Châu, tỉnh Nghệ An.
Những ngày gần đây, hình ảnh cá trích nướng﻿ vàng ruộm trên bếp than hồng, cuốn cùng rau sống, bún, chấm nước mắm ớt đang “gây sốt” trên mạng xã hội. Những video ghi lại cảnh ngồi ăn ngay bên bờ biển, gió lộng, cá vừa nướng xong đã khiến nhiều người tò mò, rủ nhau “đi ăn cho bằng được”.
Dọc bờ biển Hải Châu, từ khoảng 8h sáng, các “quầy nướng” giản dị bắt đầu đỏ lửa. Những người phụ nữ làng biển thoăn thoắt trở tay, xếp cá, lật cá liên tục để phục vụ dòng khách ngày một đông. Có thời điểm, thợ nướng “mỏi tay” vẫn không kịp phục vụ.
Điểm đặc biệt của món ăn này chính là độ tươi. Cá trích được ngư dân đánh bắt gần bờ từ sáng sớm, mang vào bờ là nướng ngay, không qua cấp đông. Nhờ đó, thịt cá giữ được vị ngọt, béo,﻿ thơm đặc trưng mà ít loại cá nào có được.
Với chậu than củi, khung sắt đặt phía trên và đôi đũa dài, bà Bùi Thị Cảnh (trú xã Hải Châu) thoăn thoắt xếp, trở cá phục vụ khách. Công việc thường bắt đầu từ khoảng 8h, khi bè cá vừa cập bờ. "Nghề nướng cá trích chỉ diễn ra vài tháng trong năm nên tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Trước đây nướng cầm chừng, nhưng năm nay lượng khách tăng mạnh, người trong và ngoài xã đến ăn tại chỗ đông hơn nên bà phải nướng nhiều hơn để kịp phục vụ. Trung bình mỗi ngày tôi nướng từ 5-7 yến cá trích", bà Cảnh chia sẻ.
Cá trích vừa đánh bắt lên bờ được nướng ngay.
Một phần cá trích nướng được bán với giá chỉ từ 50.000 - 60.000 đồng/kg, ăn kèm rau sống, bún, bánh tráng. Mức giá bình dân nhưng trải nghiệm lại rất “đáng tiền”, nhất là với những ai thích khám phá ẩm thực địa phương.
Anh Nguyễn Phúc Hùng (25 tuổi, áo trắng) hiện đang làm việc tại Hà Nội, cho biết, những ngày qua, món cá trích nướng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội nên tranh thủ được nghỉ, anh trở về quê Hải Châu để trực tiếp thưởng thức﻿ cùng bạn. “Phải về tận nơi, ngồi bên bếp than hồng, ăn cá vừa nướng xong mới cảm nhận hết được cái ngon, cái ngọt rất riêng của cá trích nơi đây”, anh Hùng chia sẻ.
Nhờ hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội, lượng khách đổ về Hải Châu ngày một tăng. Không chỉ người dân trong tỉnh, nhiều nhóm bạn trẻ, khách du lịch từ các địa phương khác cũng tìm đến để “check-in” và thưởng thức món ăn đang gây sốt này.
“Xem video trên mạng thấy mọi người ăn cá trích nướng cuốn rau rất hấp dẫn nên chúng tôi tranh thủ ghé thử. Không ngờ món ăn dân dã mà ngon, cá tươi, ngọt, ăn ngay bên biển rất thú vị, giá lại rẻ”, chị Trần Thu Hương (trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) chia sẻ.
Nhiều du khách "check-in" trước khi thưởng thức.
Từ một món ăn dân dã, cá trích nướng giờ đây trở thành điểm nhấn thu hút du khách, góp phần tạo thêm sinh kế cho ngư dân trong mùa biển lặng.
Chính quyền xã Hải Châu cho biết, đang từng bước khai thác giá trị từ hoạt động đánh bắt, chế biến hải sản gắn với phát triển du lịch trải nghiệm. Đồng thời, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực ven biển cũng được tăng cường để phục vụ người dân và du khách.
