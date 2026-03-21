Du khách 'phát sốt' với cá trích nướng bãi biển

TPO - Món cá trích nướng ven biển xã Hải Châu, Nghệ An bất ngờ “gây sốt” trên mạng xã hội, thu hút đông đảo du khách đổ về thưởng thức, khiến các điểm nướng luôn kín khách.
Dọc bờ biển Hải Châu, từ khoảng 8h sáng, các “quầy nướng” giản dị bắt đầu đỏ lửa. Những người phụ nữ làng biển thoăn thoắt trở tay, xếp cá, lật cá liên tục để phục vụ dòng khách ngày một đông. Có thời điểm, thợ nướng “mỏi tay” vẫn không kịp phục vụ.
Nhờ hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội, lượng khách đổ về Hải Châu ngày một tăng. Không chỉ người dân trong tỉnh, nhiều nhóm bạn trẻ, khách du lịch từ các địa phương khác cũng tìm đến để “check-in” và thưởng thức món ăn đang gây sốt này.