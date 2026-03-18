Ngư dân kiếm bộn tiền mùa cá trích

TPO - Ra khơi từ tinh mơ, ngư dân Nghệ An tất bật trở về khi nắng lên với khoang thuyền đầy ắp cá trích. Mùa cá vào vụ, mỗi chuyến biển mang lại nguồn thu tiền triệu, tiếp thêm động lực để bà con bám biển mưu sinh.
Những tay lưới nặng trĩu được kéo lên bờ. Người gỡ cá, người phân loại, người vận chuyển… tất cả tạo nên một bức tranh lao động nhộn nhịp, đầy sức sống.
Theo kinh nghiệm của ngư dân địa phương, mùa cá trích thường kéo dài từ tháng 3 đến khoảng tháng 5, tháng 6. Đây là thời điểm cá xuất hiện dày ở vùng lộng, cách bờ từ 6 – 8 hải lý.
Cá trích được rửa sạch ngay tại chỗ, thương lái tranh nhau thu mua.