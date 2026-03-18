Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Nghệ An:

Ngư dân kiếm bộn tiền mùa cá trích

Thu Hiền

TPO - Ra khơi từ tinh mơ, ngư dân Nghệ An tất bật trở về khi nắng lên với khoang thuyền đầy ắp cá trích. Mùa cá vào vụ, mỗi chuyến biển mang lại nguồn thu tiền triệu, tiếp thêm động lực để bà con bám biển mưu sinh.

Video: Ngư dân mỏi tay gỡ cá trích, kiếm tiền triệu trong ngày.
Khoảng 8 giờ sáng, khi ánh nắng bắt đầu phủ kín bãi biển xã Hải Châu (Nghệ An), cũng là lúc hàng trăm chiếc bè mảng nối đuôi nhau cập bờ. Làng biển bỗng trở nên rộn ràng, náo nhiệt với tiếng sóng vỗ, tiếng gọi nhau í ới hòa trong những tràng cười giòn tan của ngư dân sau chuyến biển bội thu.
Những tay lưới nặng trĩu được kéo lên bờ. Người gỡ cá, người phân loại, người vận chuyển… tất cả tạo nên một bức tranh lao động nhộn nhịp, đầy sức sống.
Ngư dân Đinh Tuân (49 tuổi, trú xóm Bắc Tiền Tiến, xã Hải Châu) vừa thoăn thoắt gỡ cá vừa kể, vợ chồng anh đã quen với nhịp sống “đi từ khi trời chưa sáng, về khi mặt trời lên cao﻿”. Mỗi chuyến ra khơi kéo dài 3 - 4 tiếng, nhưng nếu gặp luồng cá, công sức bỏ ra được đền đáp xứng đáng. “Mỗi chuyến tốn thêm vài trăm nghìn tiền dầu, tiền kéo bè, nhưng vẫn phải đi. Không đi thì lấy chi nuôi con ăn học. Chuyến ni được hơn 2 tạ cá trích, trừ chi phí cũng còn hơn 1 triệu đồng”, anh Tuân chia sẻ.
Cách đó không xa, ông Nguyễn Văn Cường (60 tuổi, trú xóm Xuân Châu, xã Hải Châu) cũng đang cặm cụi gỡ từng con cá khỏi mắt lưới. Đôi bàn tay chai sần, thoăn thoắt như đã quá quen với công việc này. "Đi biển vất vả, nhưng chỉ cần thấy cá mắc dày lưới là mọi mệt nhọc tan biến", ông cười hiền.
Theo kinh nghiệm của ngư dân địa phương, mùa cá trích thường kéo dài từ tháng 3 đến khoảng tháng 5, tháng 6. Đây là thời điểm cá xuất hiện dày ở vùng lộng, cách bờ từ 6 – 8 hải lý.
Ngư dân thường xuất phát từ 3 – 4 giờ sáng và trở về vào khoảng 8 – 10 giờ để kịp bán cá tươi trong ngày. Giá cá dao động từ 15.000 đến 25.000 đồng/kg, tùy kích cỡ.
Cá trích được rửa sạch ngay tại chỗ, thương lái tranh nhau thu mua.
Cá trích tươi xanh,﻿ giàu giá trị dinh dưỡng.
Những ngày này, dọc các xã ven biển Nghệ An như Hải Châu, Hải Lộc, Quỳnh Phú hay khu vực Cửa Lò, đâu đâu cũng thấy cảnh tàu bè tấp nập. Mỗi chuyến biển, sản lượng có thể đạt từ vài chục đến hàng trăm kg cá, mang lại nguồn thu ổn định cho bà con.
Thu Hiền
#cá trích #ngư dân #Nghệ An #bám biển #xăng dầu

