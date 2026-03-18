Phát động Tuần lễ Văn hóa Agribank năm 2026: Phụng sự - Đổi mới - Phát triển bền vững

Trong không khí tự hào hướng tới kỷ niệm 38 năm thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2026), Agribank chính thức phát động “Tuần lễ Văn hóa Agribank” năm 2026 trên toàn hệ thống - một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, lan tỏa khát vọng cống hiến và tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, người lao động Agribank.

Tuần lễ là một hoạt động văn hóa nội bộ đồng thời là lời hiệu triệu để mỗi cán bộ, người lao động Agribank tiếp tục phát huy truyền thống, nuôi dưỡng khát vọng phát triển, mạnh mẽ đổi mới và chung sức xây dựng Agribank ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Khơi dậy niềm tự hào và khát vọng cống hiến

Trải qua gần bốn thập kỷ xây dựng và phát triển, Agribank đã khẳng định vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu của đất nước, giữ vai trò chủ lực trong đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế.

Trên hành trình ấy, văn hóa Agribank đã trở thành sợi dây gắn kết bền chặt, hun đúc bản sắc riêng của một tập thể đoàn kết, trách nhiệm và tận tâm vì khách hàng, vì cộng đồng. “Tuần lễ Văn hóa Agribank” được tổ chức thường niên trong những năm gần đây đã trở thành dịp quan trọng để toàn hệ thống tôn vinh những giá trị văn hóa cốt lõi, củng cố tinh thần đoàn kết và khơi dậy khí thế thi đua mới trong mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, người lao động.

"Tuần lễ Văn hóa Agribank" năm 2026 với thông điệp “Phụng sự - Đổi mới - Phát triển bền vững”

Trong bối cảnh nền kinh tế đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, ngành Ngân hàng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt dòng vốn phục vụ phát triển kinh tế. Đối với Agribank, điều đó càng đặt ra yêu cầu phải khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý chí đổi mới và khát vọng cống hiến trong toàn hệ thống.

Chính vì vậy, “Tuần lễ Văn hóa Agribank” năm 2026 được phát động với thông điệp “Phụng sự - Đổi mới - Phát triển bền vững” -những giá trị định hướng cho hành động của toàn thể cán bộ Agribank trong giai đoạn phát triển mới.

Lan tỏa văn hóa phụng sự

Một trong những nội dung trọng tâm của “Tuần lễ Văn hóa Agribank” năm nay là Chiến dịch “Phụng sự từ trái tim”, phong trào hành động sâu rộng nhằm lan tỏa mạnh mẽ văn hóa phụng sự trong toàn hệ thống Agribank.

Chiến dịch gửi gắm thông điệp “Mỗi cán bộ Agribank - một đại sứ thương hiệu, hiện thân cho văn hóa phụng sự: tận tâm với khách hàng, tận lực cùng tổ chức, tận hiến cho xã hội”.

Văn hóa phụng sự trước hết được thể hiện ở tinh thần lấy khách hàng làm trung tâm, nơi mỗi cán bộ Agribank luôn lắng nghe, thấu hiểu và nỗ lực đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng bằng thái độ tận tâm, chuyên nghiệp. Đồng thời, đó còn là sự phụng sự đối với tổ chức thông qua tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và ý thức đặt lợi ích chung của Agribank lên trên lợi ích cá nhân. Trên nền tảng những giá trị ấy, văn hóa phụng sự tiếp tục được lan tỏa ra cộng đồng bằng những hành động thiết thực, góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững và nhân văn.

Từ những điểm giao dịch nơi đô thị nhộn nhịp đến những vùng sâu, vùng xa, nơi Agribank luôn hiện diện để phục vụ người dân, tinh thần "phụng sự từ trái tim" chính là giá trị làm nên bản sắc của Agribank suốt nhiều năm qua và sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong chặng đường phía trước.

Đổi mới vì mục tiêu phát triển bền vững

Song hành với việc lan tỏa văn hóa phụng sự, “Tuần lễ Văn hóa Agribank” năm 2026 cũng phát động triển khai nhân rộng mô hình “Điểm giao dịch xanh” trên toàn hệ thống, hướng tới xây dựng không gian giao dịch hiện đại, thân thiện với môi trường và gắn với phát triển ngân hàng số.

Tại các điểm giao dịch, nhiều giải pháp thiết thực sẽ được triển khai nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng và từng bước hình thành thói quen giao dịch số trong cộng đồng. Việc hỗ trợ khách hàng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng số, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, cùng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu sử dụng giấy và rác thải nhựa sẽ góp phần xây dựng môi trường giao dịch xanh - sạch - hiện đại.

Mô hình “Điểm giao dịch xanh” không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn thể hiện cam kết của Agribank trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và trách nhiệm với môi trường, đồng thời nâng cao hình ảnh thương hiệu Agribank hiện đại, thân thiện và trách nhiệm với xã hội.

Khơi dậy sức sáng tạo và tinh thần gắn kết

Tuần lễ Văn hóa Agribank năm 2026 còn là dịp để cán bộ, người lao động toàn hệ thống thể hiện sức sáng tạo và tinh thần gắn kết thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa.

Trong đó, Cuộc thi clip “Ngôi sao sản phẩm dịch vụ Agribank” được tổ chức nhằm khuyến khích cán bộ, người lao động sáng tạo các video giới thiệu sản phẩm, dịch vụ Agribank theo cách sinh động, gần gũi và hấp dẫn, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh và giá trị các sản phẩm dịch vụ Agribank trên nền tảng số.

Bên cạnh đó, chương trình “Tủ sách cộng đồng” do Đoàn Thanh niên Agribank phát động tiếp tục được triển khai tại các điểm giao dịch trong toàn quốc, lan tỏa thông điệp nhân văn “Ai cần đến lấy - Ai có cho đi”, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc và gắn kết cộng đồng.

Lan tỏa khí thế mới của Agribank

Tuần lễ Văn hóa Agribank năm 2026 không chỉ là chuỗi hoạt động kỷ niệm mà còn là một phong trào thi đua rộng khắp trong toàn hệ thống, nơi mỗi cán bộ, người lao động được khích lệ phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả công việc.

Từ Trụ sở chính đến các chi nhánh, từ thành thị đến nông thôn, từ mỗi điểm giao dịch đến từng cán bộ, người lao động, tinh thần “Phụng sự - Đổi mới - Phát triển bền vững” sẽ trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động.

Mỗi cán bộ, người lao động Agribank hãy hành động bằng tinh thần "phụng sự từ trái tim", bằng khát vọng đổi mới và bằng trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. Hãy cùng nhau tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, đoàn kết một lòng, chung sức đồng tâm, biến “Tuần lễ Văn hóa Agribank” năm 2026 trở thành động lực mới cho sự phát triển của toàn hệ thống.

Với truyền thống 38 năm xây dựng và trưởng thành, với bản lĩnh và khát vọng cống hiến của những con người Agribank, toàn hệ thống sẽ tiếp tục vững bước trên hành trình đổi mới, phát triển bền vững và phụng sự ngày càng tốt hơn cho khách hàng, cho cộng đồng và cho đất nước.