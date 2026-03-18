Vàng giảm giá, bạc bật tăng

TPO - Sáng nay (18/3), giá vàng trong nước quay đầu giảm nhẹ về mốc 183 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bạc lại tăng trở lại lên 82-83 triệu đồng/kg.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 180-183 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 183 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quay đầu giảm về mốc 183 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Theo đó, giá vàng nhẫn Phú Quý 179,8 - 182,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn Doji niêm yết 180-183 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 181-183 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 5.002 USD/ounce, giảm 8 USD so với sáng qua.

Trong khi đó, giá bạc lại quay đầu tăng trở lại. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 83 triệu đồng/kg, tăng 1 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat 82 triệu đồng/kg, tăng 2 triệu đồng/lượng…

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.068 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Với biên độ +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, hôm nay các ngân hàng thương mại được phép giao dịch với tỷ giá trần là 26.321 đồng/USD, tỷ giá sàn 23.815 đồng/USD.

Tại Vietcombank, giá USD niêm yết ở mức 26.051 - 26.321 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 27.150 - 27.190 đồng/USD.