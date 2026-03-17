Giá xăng tại Mỹ tăng cao nhất 3 năm qua

TPO - Giá nhiên liệu tăng cao sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề về khả năng chi trả của người dân Mỹ. Một số chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông có thể kéo Mỹ vào suy thoái. Ngày 16/3, giá xăng trung bình tại Mỹ là 3,76 USD/gallon - mức cao nhất kể từ năm 2023.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng ở Mỹ vừa tăng 0,2 USD mỗi lít.

CNN phân tích kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Iran, giá xăng đã tăng 0,7 USD/gallon. Một tháng qua, mức tăng ghi nhận gần 30%. Trước khi xung đột với Iran nổ ra, giá xăng trung bình tại Mỹ vẫn duy trì dưới mức 3 USD/gallon.

Dữ liệu của GasBuddy cũng cho thấy giá dầu diesel trung bình toàn quốc của Mỹ đã vượt quá 5 USD/gallon vào ngày 17/3. Lần gần nhất giá dầu diesel bán lẻ vượt quá mức đó là vào tháng 12/2022.

"Ngân sách của một công dân bình thường khá eo hẹp, hầu hết các gia đình có thu nhập thấp không có tiền tiết kiệm. Chi phí xăng của họ chỉ cần tăng lên 50 USD/tháng cũng vượt quá khả năng chi trả", Mark Wolfe - Giám đốc điều hành của Hiệp hội Hỗ trợ năng lượng quốc gia Mỹ - chia sẻ.

Trong một phát biểu lạc quan hơn, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết người dân nước này có thể tiếp tục chịu áp lực giá xăng trong vài tuần tới do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Iran. Tuy nhiên, ông tin rằng giá nhiên liệu có thể giảm xuống dưới mức 3 USD/gallon vào mùa hè nếu nguồn cung năng lượng toàn cầu được khôi phục.

"Sự tăng giá hiện nay chỉ là một sự gián đoạn tạm thời đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu. Người tiêu dùng Mỹ đang cảm nhận rõ tác động này, nhưng tình hình sẽ được cải thiện khi xung đột kết thúc", ông Chris Wright nói.

Cuộc xung đột ở Trung Đông đã bước sang tuần thứ 3, gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng dầu diesel toàn cầu. Eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới - đang trở thành tâm điểm căng thẳng. Ít nhất 16 tàu chở dầu và tàu hàng đã bị tấn công trong khu vực kể từ khi chiến sự bắt đầu.