Bất ngờ chi tiêu của khách Việt mắc kẹt tại Trung Đông

TPO - Khoảng thời gian mắc kẹt ở Trung Đông vì tình hình chiến sự, nhiều người Việt chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ khi mua sắm, sinh hoạt, trong đó chi phí tại Oman rẻ như ở Việt Nam.

Sau một tuần kẹt lại Muscat (Oman) vì chiến sự ở Trung Đông, anh Trịnh Văn Đức (26 tuổi, Hà Nội) trở về Việt Nam an toàn hôm 8/3. Khoảng thời gian du lịch bất đắc dĩ ở đất nước Trung Đông, anh Đức có nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Những ngày đầu mắc kẹt, anh Đức tranh thủ ra ngoài mua một số nhu yếu phẩm và nhận thấy người dân Oman thân thiện một cách bất ngờ, không có biểu hiện phân biệt chủng tộc.

"Không có quần áo mặc vì trong hành lý xách tay vẫn trên sân bay, bắt taxi đi mua quần áo mặc tạm mà không có tiền. Hỏi thăm họ không cho quẹt thẻ nên đành chịu, thế mà bác tài xế gọi lên xe giúp đỡ, nói tiền không thành vấn đề. Tôi đành lì xì cho bác để lấy may. Lúc về cũng vậy, một tài xế khác lại vui vẻ cho đi nhờ", anh Đức chia sẻ.

﻿ ﻿ ﻿ Hình ảnh do anh Đức Trịnh ghi nhận tại Oman.

Tổng kết chuyến đi, anh Đức cho rằng chi phí du lịch ở Oman rẻ như chi phí chi tiêu ở Việt Nam. Tiền ăn nghỉ ở khách sạn được hãng hàng không hỗ trợ, chi phí tiêu vặt trong 6 ngày trong chuyến đi tốn chưa đến 5 triệu đồng. Tiền ăn uống, đi chơi ở Oman 1,5 triệu đồng và tiền quà tặng mua khoảng 2-3 triệu đồng. Nếu biết đặt taxi qua ứng dụng, phí di chuyển có thể tiết kiệm đáng kể.

Đầu tháng 3, du khách Việt chia sẻ trải nghiệm khi mắc kẹt ở vùng chiến sự Trung Đông hoặc khu vực lân cận. Theo lịch công tác, ngày 28/2, anh Đức di chuyển từ Việt Nam sang Barcelona và phải quá cảnh ở Doha (Qatar).

Theo dõi hành trình trên màn hình, anh Đức thấy máy bay gần đến Doha thì quay đầu lại. Ban đầu nghĩ do thời tiết xấu, nhưng khi đáp xuống Oman, tất cả đều hoang mang vì cơ trưởng không thông báo về sự thay đổi.

"Hành khách chờ trên máy bay khoảng 6 tiếng mới được xuống, sau đó tiếp tục xếp hàng khoảng 4 tiếng để làm thủ tục nhập cảnh. Tình hình tạm an toàn nhưng tôi rất sợ", anh Đức chia sẻ vào chiều 1/3 (theo giờ Việt Nam) và nói thêm may mắn vì ở chung phòng với hai người Việt, mọi người dễ dàng trao đổi, hỗ trợ nhau trong hành trình.

Khách sạn hạng sang dành cho du khách mắc kẹt lại Oman vì chiến sự.

Cùng thời điểm, anh Vũ Việt Hùng có chuyến bay từ Hà Nội quá cảnh tại Doha (Qatar) để nối chuyến sang Paris (Pháp) công tác. Tuy nhiên, kế hoạch bị gián đoạn khi nhiều quốc gia Trung Đông đồng loạt đóng cửa hoặc hạn chế nghiêm ngặt không phận.

Anh Hùng được hãng hàng không bố trí lưu trú tại một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế tại Muscat (Oman) với phòng riêng hướng biển, hỗ trợ ba bữa ăn mỗi ngày.

Với mức thiệt hại ước tính lên tới gần 600 triệu USD, mỗi ngày, giới chuyên gia cảnh báo ngành du lịch Trung Đông có thể mất nhiều năm để phục hồi sau những tổn thất hiện nay.

Chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi chiến sự bùng phát, lượng du khách quốc tế đến khu vực đã giảm mạnh, kể cả tại những điểm đến không trực tiếp bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công. Cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28/2 khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, kéo theo những bất ổn an ninh lan rộng trên toàn khu vực.