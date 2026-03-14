Khách sạn ở Lạng Sơn 'hét giá' gấp 5 lần gây bức xúc

TPO - Trong khi người dân dọn nhà đón khách du lịch vào ở miễn phí thì một khách sạn gắn mác "bình dân" nằm tại phường Đông Kinh, Lạng Sơn "hét giá" cho thuê gấp 5 lần so với ngày thường khiến khách du lịch bức xúc.

Trong 2 ngày 14-15/3 (26-27 tháng Giêng) là ngày đông nhất của Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ, lễ hội lớn nhất xứ Lạng vào dịp đầu năm. Dự kiến có hàng vạn khách du lịch từ khắp mọi nơi đổ về tỉnh Lạng Sơn để tham gia lễ hội.

Khảo sát của PV Tiền Phong tại một số khách sạn trên địa bàn phường Đông Kinh và Kỳ Lừa đã kín khách đặt từ trước, một số khách sạn lắp đặt thêm giường hoặc trải thảm để phục vụ du khách đi trẩy hội và cam kết không tăng giá dịch vụ.

Căn phòng nhỏ chưa đầy 5m2 vuông chỉ có 2 chiếc giường đơn, không có nhà vệ sinh riêng được chủ khách sạn hét giá thuê 1 triệu đồng/đêm. Ảnh: Quốc Nam.

Ngoài ra, một số nhà dân nằm dọc trên trục đường diễn ra các hoạt động lễ hội cũng bố trí phòng để cho khách vào ở miễn phí nhằm mang đến hình ảnh con người Lạng Sơn thân thiện hiếu khách, nâng tầm du lịch xứ Lạng.

Tuy nhiên, tại khách sạn Đông Phương trên đường Ngô Gia Tự, phường Đông Kinh lại hét giá lên gấp nhiều lần khiến cho khách du lịch bức xúc.

Cụ thể, tại khách sạn gắn mác "bình dân" này, một căn phòng nhỏ chưa đầy 5m2 trên tầng 2 với hai giường đơn sơ, không có nhà vệ sinh riêng, khách phải sử dụng nhà vệ sinh công cộng ở tầng 1, lối vào phòng nhỏ bằng một hàng gạch lát nền, bên cạnh phòng nghỉ là khu giặt đồ nhưng được người chủ cho thuê với giá 1 triệu đồng/đêm.

Cùng với đó, một số phòng khác tại đây được chào giá từ 1,5-2,5 triệu đồng/đêm. Nhân viên lễ tân tại nhà nghỉ cho biết, nhiều phòng đã được khách đặt từ trước đó cả tháng. Theo người này, vào ngày thường, giá mỗi phòng chỉ dao động từ khoảng 350.000 đến 400.000 đồng/đêm.

Anh N.V.C. (trú Quảng Ninh), cho biết bất ngờ với chất lượng phòng cùng với giá thuê cao ngất ngưởng tại khách sạn này vào mùa lễ hội.

"Một phòng nghỉ có giá trung bình 250.000 - 300.000 đồng/đêm mà mùa cao điểm lễ hội lại hét giá cao gấp 4-5 lần như thế này là trục lợi khiến tôi rất bức xúc. Tôi vào hỏi lễ tân nhưng thấy giá phòng cùng chất lượng không tương xứng nên chấp nhận đi xuống Lộc Bình để tìm chỗ ở", anh C. chia sẻ.

Trong vai người có nhu cầu thuê phòng, PV Tiền Phong gọi điện cho số điện thoại đuôi 888 niêm yết tại khách sạn. Một người phụ nữ cho biết phòng kê một giường 1,6 mét được cho thuê với giá 2 triệu đồng/đêm. Ngoài ra, người này cho biết thêm phòng không có nhà vệ sinh nếu thiện chí thuê sẽ giảm giá xuống còn 800.000 đồng/đêm.

Khách sạn tăng giá cao gấp 4-5 lần dù ngoài biển quảng cáo gắn mác "bình dân" qua đêm giá 200.000 đồng. Ảnh: Quốc Nam.

Tiếp nhận phản ánh, ông Lưu Bá Mạc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, trưởng đoàn liên ngành - cho biết sẽ chuyển thông tin và chuyển cho lực lượng liên ngành gồm quản lý thị trường, công an phường, thanh tra, đại diện phường đến trực tiếp khách sạn để xác minh, làm rõ.

Theo ông Mạc, tinh thần của đoàn liên ngành sẽ làm nghiêm túc để răn đe, cảnh tỉnh lấy lại hình ảnh cho du lịch Lạng Sơn. Ngoài ra, Sở công khai đường dây nóng tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của khách du lịch qua số điện thoại 0829 596 866 và 0945 999 619 để kiểm tra, xử lý kịp thời.

Ông Đoàn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - trong cuộc họp với các cơ quan về hoạt động văn hóa, lễ hội đã yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các phường rà soát, kiểm tra đảm bảo các cơ sở, đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống hoạt động đúng quy định, không xảy ra tình trạng tăng giá, ép giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn triệu tập người đàn ông 27 tuổi trú phường Đông Kinh có hành vi ôm 38 phòng nghỉ để cho thuê lại với giá "cắt cổ" vào mùa lễ hội.