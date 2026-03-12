Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Tuyên Quang:

Đình chỉ homestay ở Lô Lô Chải bị tố 'chặt chém' dịch vụ ăn uống

Phú Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 12/3, UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa kiểm 6 nhà hàng và 8 cơ sở homestay về việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú. Đáng chú ý, homestay bị khách tố "chặt chém" dịch vụ phải tạm dừng hoạt đồng.

Việc kiểm tra diễn ra sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin du khách bị “chặt chém” khi sử dụng dịch vụ tại homestay tại Lô Lô Chải.

Cụ thể, ngày 6/3, một du khách ghé vào ăn trưa ở đây và gọi bữa cơm, gồm: Thịt gà, thịt lợn, canh cá và rau. Khi ăn xong, thực khách bị thu 920.000 đồng. Cho rằng mình bị “chặt chém”, người này đã đăng tải sự việc kèm ảnh chụp mâm cơm lên mạng xã hội, gây tranh cãi gay gắt.

tuyenquang-6676.jpg
Ăn bữa cơm trưa 920 nghìn đồng trong sự việc. Ảnh chụp màn hình.

Ngày 7/3, UBND xã Lũng Cú thành lập tổ công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ lưu trú, nhà hàng tại thôn Lô Lô Chải. Theo UBND xã Lũng Cú, việc kiểm tra này nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn, đặc biệt là trong đợt nghỉ lễ Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, lượng du khách tăng cao.

Qua kiểm tra, tổ công tác đã nhắc nhở 6 nhà hàng và 8 cơ sở homestay về việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú. Đợt kiểm tra xác định, một số cơ sở còn tồn tại các hạn chế như: Chưa thực hiện đầy đủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa khai báo lưu trú cho khách theo quy định, khu vực chế biến thực phẩm chưa đảm bảo vệ sinh.

Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bị xử phạt với tổng số gần 27 triệu đồng.

amay.jpg
Tổ công tác làm việc với chủ cơ sở Homestay - Nhà hàng A Mẩy.

Đáng chú ý, qua kiểm tra cơ sở Homestay - Nhà hàng A Mẩy tại thôn Lô Lô Chải (nhà hàng bị khách tố "chặt chém"), tổ công tác phát hiện một số vi phạm như không niêm yết giá dịch vụ ăn uống theo quy định; không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm; người trực tiếp chế biến thức ăn không sử dụng đầy đủ trang phục bảo hộ như mũ, khẩu trang, găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín.

Căn cứ kết quả kiểm tra, tổ công tác đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động kinh doanh ăn uống để khắc phục các sai phạm trước khi tiếp tục hoạt động trở lại.

Theo UBND xã Lũng Cú, việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh và thân thiện, góp phần xây dựng hình ảnh Lũng Cú – Lô Lô Chải trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Làng Lô Lô Chải nằm ngay dưới chân núi Rồng và cách Cột cờ Lũng Cú chỉ tầm 1km (thuộc xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang). Nơi đây có những ngôi nhà cổ hàng trăm tuổi, đẹp như một ngôi làng cổ tích giữa mảnh đất cực Bắc của Tổ quốc. Từ vùng đất heo hút nơi địa đầu Tổ quốc, nay làng Lô Lô Chải đã trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch cộng đồng, mang lại nguồn thu bền vững, giúp bà con thoát nghèo và thắp sáng khát vọng đổi đời của đồng bào dân tộc Lô Lô. Ngày 17/10/2025, Lô Lô Chải được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) trao Giải thưởng Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025.

Phú Nguyễn
#Tuyên Quang #Lô Lô Chải #xử phạt #du lịch #homestay

Xem thêm

Cùng chuyên mục