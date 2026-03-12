Tuyên Quang: Đình chỉ homestay ở Lô Lô Chải bị tố 'chặt chém' dịch vụ ăn uống

TPO - Ngày 12/3, UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa kiểm 6 nhà hàng và 8 cơ sở homestay về việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú. Đáng chú ý, homestay bị khách tố "chặt chém" dịch vụ phải tạm dừng hoạt đồng.

Việc kiểm tra diễn ra sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin du khách bị “chặt chém” khi sử dụng dịch vụ tại homestay tại Lô Lô Chải.

Cụ thể, ngày 6/3, một du khách ghé vào ăn trưa ở đây và gọi bữa cơm, gồm: Thịt gà, thịt lợn, canh cá và rau. Khi ăn xong, thực khách bị thu 920.000 đồng. Cho rằng mình bị “chặt chém”, người này đã đăng tải sự việc kèm ảnh chụp mâm cơm lên mạng xã hội, gây tranh cãi gay gắt.

Ăn bữa cơm trưa 920 nghìn đồng trong sự việc. Ảnh chụp màn hình.

Ngày 7/3, UBND xã Lũng Cú thành lập tổ công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ lưu trú, nhà hàng tại thôn Lô Lô Chải. Theo UBND xã Lũng Cú, việc kiểm tra này nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn, đặc biệt là trong đợt nghỉ lễ Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, lượng du khách tăng cao.

Qua kiểm tra, tổ công tác đã nhắc nhở 6 nhà hàng và 8 cơ sở homestay về việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú. Đợt kiểm tra xác định, một số cơ sở còn tồn tại các hạn chế như: Chưa thực hiện đầy đủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa khai báo lưu trú cho khách theo quy định, khu vực chế biến thực phẩm chưa đảm bảo vệ sinh.

Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bị xử phạt với tổng số gần 27 triệu đồng.

Tổ công tác làm việc với chủ cơ sở Homestay - Nhà hàng A Mẩy.

Đáng chú ý, qua kiểm tra cơ sở Homestay - Nhà hàng A Mẩy tại thôn Lô Lô Chải (nhà hàng bị khách tố "chặt chém"), tổ công tác phát hiện một số vi phạm như không niêm yết giá dịch vụ ăn uống theo quy định; không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm; người trực tiếp chế biến thức ăn không sử dụng đầy đủ trang phục bảo hộ như mũ, khẩu trang, găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín.

Căn cứ kết quả kiểm tra, tổ công tác đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động kinh doanh ăn uống để khắc phục các sai phạm trước khi tiếp tục hoạt động trở lại.

Theo UBND xã Lũng Cú, việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh và thân thiện, góp phần xây dựng hình ảnh Lũng Cú – Lô Lô Chải trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.