Du khách thích thú hóa thân thành người du mục như trong phim

TPO - Giữa vùng đất nắng gió của miền Trung, Tanyoli được ví như "làng Mông Cổ" thu nhỏ với những lều du mục, đàn ngựa và không gian thảo nguyên rộng mở, khiến nhiều du khách ngỡ như lạc bước vào khung cảnh phim ảnh.
Địa điểm tọa lạc giữa vùng bán hoang mạc, nơi cát trắng trải dài, núi đá nhấp nhô và biển xanh hòa vào chân trời.
Giữa không gian ấy, những căn lều tròn kiểu Yurt - biểu tượng của đời sống du mục Mông Cổ được dựng thành từng cụm, tạo nên khung cảnh lạ mắt giữa miền cát gió.
Lần đầu đến Tanyoli, chị Nguyễn Thị Trang (du khách đến từ TPHCM) bày tỏ: "Tôi khá ấn tượng với không gian nơi đây. Đứng giữa những đồi cát rộng, nhìn ra biển và các lều du mục, cảm giác rất thoáng đãng và khác biệt so với nhiều điểm du lịch khác".
Du khách thích thú hóa thân thành người du mục, chụp ảnh check-in.
Cảnh núi đồi, lều du mục và đàn cừu tạo nên khung cảnh rất lạ.
