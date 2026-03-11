Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Khánh Hòa:

Du khách thích thú hóa thân thành người du mục như trong phim

Thái Lâm - Hồ Nam

TPO - Giữa vùng đất nắng gió của miền Trung, Tanyoli được ví như "làng Mông Cổ" thu nhỏ với những lều du mục, đàn ngựa và không gian thảo nguyên rộng mở, khiến nhiều du khách ngỡ như lạc bước vào khung cảnh phim ảnh.

Những ngôi nhà theo phong cách Mông Cổ tại Tanyoli.
tp-c_dji-0242.jpg
Từ trung tâm Phan Rang - Tháp Chàm, chạy xe ven theo đường biển khoảng 30km về phía Nam, du khách sẽ đến được làng Mông Cổ Tanyoli ở thôn Sơn Hải.
tp-c_z7605341961769-5db9eebff254f307b605894b16544202.jpg
Địa điểm tọa lạc giữa vùng bán hoang mạc, nơi cát trắng trải dài, núi đá nhấp nhô và biển xanh hòa vào chân trời.
tp-c_imgm6537.jpg
tp-c_imgm6515.jpg
Giữa không gian ấy, những căn lều tròn kiểu Yurt - biểu tượng của đời sống du mục Mông Cổ được dựng thành từng cụm, tạo nên khung cảnh lạ mắt giữa miền cát gió.
tp-c_z7605450579734-9eb0ffbe9579a9cbb3b8e31550e695c0.jpg
Từ xa nhìn lại, cả khu trại giống như một ngôi làng nhỏ giữa thảo nguyên. Những đàn cừu﻿ thong thả gặm cỏ trên triền cát tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hoang sơ vừa sinh động.
tp-c_z7605388705486-04bd59f83bf4688f371e0ff1852b0dc6.jpg
Đàn ngựa thong dong gặm cỏ được xem là điểm nhấn đặc trưng của làng Mông Cổ.
tp-c_z7605223686684-c813c8e5ff8ccd244ac2f3d45fd585f4.jpg
Du khách dạo bước giữa không gian lều du mục.
tp-c_z7605223667542-b999ea2652454a9f306de7976846c022.jpg
tp-c_z7605223633674-8bc044bfc04bfd7070f3d4498b15731a.jpg
Lần đầu đến Tanyoli, chị Nguyễn Thị Trang (du khách đến từ TPHCM) bày tỏ: "Tôi khá ấn tượng với không gian nơi đây. Đứng giữa những đồi cát rộng, nhìn ra biển và các lều du mục, cảm giác rất thoáng đãng và khác biệt so với nhiều điểm du lịch khác".
c-img-9866.jpg
tp-c-img-9867.jpg
tp-c-img-9865.jpg
tp-c_img-9868.jpg
Du khách thích thú hóa thân thành người du mục, chụp ảnh check-in.
tp-c_img-9869.jpg
tp-c_img-9870.jpg
tp-c_img-9871.jpg
tp-c_img-9872.jpg
Cảnh núi đồi, lều du mục và đàn cừu tạo nên khung cảnh rất lạ.
tp-c_z7605223719189-a10104cf19c20a8446e0783b07f01b73.jpg
Những trải nghiệm mới cùng khung cảnh thiên nhiên hoang sơ đã khiến nhiều du khách xem Tanyoli như một điểm dừng chân đặc biệt khi khám phá vùng đất Ninh Thuận cũ.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước.

Thái Lâm - Hồ Nam
#làng Mông Cổ Tanyoli #địa điểm du lịch #thảo nguyên #lều du mục #Khánh Hòa #lạc bước

Xem thêm

Cùng chuyên mục