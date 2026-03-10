Dự kiến 20 tỷ đồng làm phố du lịch đêm Cần Thơ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

TPO - TP. Cần Thơ đang nghiên cứu đầu tư khoảng 20 tỷ đồng xây dựng khu phố du lịch bên sông Maspero, kết hợp chợ đêm, phố đi bộ và không gian ẩm thực. Công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới, thu hút du khách và kích hoạt kinh tế ban đêm tại khu vực trung tâm Sóc Trăng cũ.

Văn phòng UBND TP. Cần Thơ vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Ngọc Điệp, tại cuộc họp về Dự án xây dựng khu phố du lịch Maspero, tại phường Phú Lợi (sông Maspero, trung tâm Sóc Trăng cũ). UBND TP. Cần Thơ đơn vị liên quan tiếp tục khảo sát thực tế, hoàn chỉnh phương án thiết kế tổng thể, bảo đảm hài hòa với cảnh quan và kiến trúc khu vực.

Khu vực sông Maspero dự kiến hình thành phố du lịch, chợ đêm và phố đi bộ.

Dự án dự kiến gồm các hạng mục chính như chợ đêm, phố đi bộ, phố ẩm thực và không gian trang trí ven sông. UBND TP. Cần Thơ cũng yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu phương án thiết kế hai tuyến đường Lý Thường Kiệt và Điện Biên Phủ để khai thác hiệu quả không gian cảnh quan khu vực.

Về nguồn vốn, giai đoạn 1 được đề xuất sử dụng khoảng 20 tỷ đồng từ ngân sách, tập trung cho các hạng mục hạ tầng cơ bản; giai đoạn 2 sẽ kêu gọi xã hội hóa đối với các công trình dịch vụ.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị hoàn thành báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước ngày 20/3.

Sông Maspero là một con kênh đào nổi tiếng chảy qua trung tâm phường Phú Lợi (TP. Sóc Trăng cũ). Đây là nơi diễn ra lễ hội Đua ghe Ngo truyền thống trong dịp lễ Óc Om Bóc của người Khmer Nam Bộ hằng năm.

Nhật Huy
