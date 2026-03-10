CPG Consultants Singapore: 'Sân bay Phú Quốc áp dụng công nghệ hiện đại tương đương Changi'

Ông Steven Thor – Phó Chủ tịch điều hành, Global Atelier Collective tại CPG Consultants (công ty con của CPG Corporation), chia sẻ rằng bằng cách tận dụng chuyên môn về hạ tầng hàng không từ Singapore – một trong những trung tâm hàng không hàng đầu thế giới, Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc sẽ trở thành một biểu tượng mới của Đảo Ngọc. Sân bay sẽ là sự hội tụ của công nghệ vận hành tiên tiến, thiết kế hiện đại và cảm hứng văn hóa phương Đông được thể hiện qua hình ảnh Phượng hoàng tái sinh. Dự kiến sân bay cũng sẽ vận hành trước APEC 2027.

CPG Consultants, một công ty con của CPG Corporation (tập đoàn tư vấn đa ngành nổi tiếng quốc tế có trụ sở chính tại Singapore), là đơn vị thiết kế cho Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc. Dự án được dẫn dắt bởi ông Steven Thor, Phó Chủ tịch điều hành Global Atelier Collective tại CPG Consultants. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong thiết kế quốc tế và đã thực hiện nhiều công trình đạt giải thưởng, bao gồm các dự án hạ tầng quy mô lớn tại nhiều quốc gia.

Ông Steven Thor – Phó Chủ tịch điều hành, Global Atelier Collective tại CPG Consultants.

Được coi là chuẩn mực cho các sân bay trên toàn thế giới, Sân bay Changi của Singapore từ lâu đã thiết lập các tiêu chuẩn về thiết kế, hiệu quả và trải nghiệm hành khách. Với việc tham gia vào các giai đoạn phát triển khác nhau của Nhà ga 1, 2 và 3 tại Sân bay Changi trong nhiều thập kỷ, CPG mang đến chuyên môn giá trị về hàng không và phát triển đô thị cho dự án Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc. Dựa trên kinh nghiệm này, CPG đã định hình nhà ga Phú Quốc với tư duy thiết kế hiện đại, tập trung vào hiệu quả vận hành, tính bền vững và khả năng mở rộng lâu dài. Vượt xa một dự án hạ tầng đơn thuần, công trình được kỳ vọng là động lực để đưa Phú Quốc hội nhập sâu hơn vào bản đồ hàng không khu vực và toàn cầu, hỗ trợ mục tiêu phát triển Phú Quốc thành trung tâm kinh tế và dịch vụ du lịch tích hợp quốc gia và quốc tế theo định hướng phát triển của Chính phủ.

Tại sao CPG Singapore và Sun Group chọn Phượng hoàng làm cảm hứng thiết kế cho Nhà ga hành khách của Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc?

Phượng hoàng là một lựa chọn phù hợp để làm cảm hứng thiết kế cho nhà ga hành khách của Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc bởi đây là một biểu tượng linh thiêng, đặc biệt là trong văn hóa Việt Nam. Phượng hoàng đại diện cho sự biến đổi, sức mạnh, sự vĩnh cửu và thịnh vượng, cộng hưởng với khát vọng của Chính phủ và người dân Việt Nam về tăng trưởng kinh tế và cải thiện mức sống. Biểu tượng này cũng phản ánh tham vọng của nhà đầu tư Sun Group trong việc phát triển Phú Quốc thành một điểm đến toàn cầu mới với cơ sở hạ tầng tốt nhất.

Nhà ga hành khách T2 với thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng Phượng hoàng lửa.

Hình ảnh Phượng hoàng – biểu tượng của sự tái sinh và thịnh vượng – đã được CPG Singapore chuyển hóa như thế nào vào ngôn ngữ kiến trúc và tổ chức không gian cho một nhà ga sân bay hiện đại?

Hình ảnh Phượng hoàng đã được chuyển hóa vào ngôn ngữ kiến trúc và tổ chức không gian thông qua mặt ngoài của nhà ga và cấu trúc mái. Phần đỉnh mái vươn cao tạo ra hình ảnh một con Phượng hoàng với sải cánh bay vút lên bầu trời, trong khi hệ thống chắn nắng được tạo hình như những lớp lông vũ, cho phép ánh sáng tự nhiên xuyên sâu vào nội thất. Ánh sáng tự nhiên sẽ làm bừng sáng sảnh chính cao gần 36 mét và mở ra tầm nhìn bao la, tạo ra không gian nội thất mở, tươi sáng, giúp hành khách cảm nhận ngay được vẻ đẹp tự nhiên và bản sắc của Phú Quốc từ khoảnh khắc họ đặt chân đến. Đây là cách tiếp cận thiết kế mà chúng tôi tin rằng sẽ thể hiện trọn vẹn nhất vẻ đẹp của hòn đảo.

Hệ thống mái che vươn cao và các cột trụ vững chãi tạo nên không gian đón trả khách hiện đại.

Ngoài giá trị biểu tượng, những công năng nổi bật nào đã được tích hợp vào thiết kế của Nhà ga hành khách Phú Quốc để nâng cao hiệu quả vận hành, chẳng hạn như cầu ống lồng, bố trí sân đỗ và trải nghiệm di chuyển của hành khách?

Sân bay được thiết kế để hiện thực hóa tầm nhìn của Sun Group về một sân bay quốc tế đẳng cấp thế giới, đồng thời kết hợp sự tư vấn và hướng dẫn từ Changi Airport International. Theo đó, thiết kế của sân bay được thực hiện bởi các chuyên gia vận hành và hàng không hàng đầu thế giới từ Global Atelier Collective (GAC) và CPG Airport Studio (cả hai đều là các studio thiết kế thuộc CPG Consultants - Singapore).

CPG Consultants áp dụng các công nghệ vận hành tiên tiến tương đương sân bay Changi.

Hệ thống xử lý hành lý tiên tiến được tích hợp, với việc soi chiếu an ninh được thực hiện trước khi hành khách vào sảnh đến. Nhờ đó, hành khách có thể đi thẳng ra khu vực cửa khởi hành mà không cần kiểm tra thêm, tạo ra một hành trình liền mạch và trực quan. Nhà ga cũng áp dụng các hệ thống kiểm.

Khu vực làm thủ tục được thiết kế với tư duy hướng tới tương lai, với khoảng 60% quầy tự làm thủ tục (self check-in), trong khi 40% còn lại có thể chuyển đổi hoàn toàn sang tự làm thủ tục trong các giai đoạn sau. Các cửa khởi hành cố định được thiết kế cho vận hành công suất cao, cho phép nhiều luồng hành khách lên máy bay đồng thời. Đáng chú ý, hệ thống cầu ống lồng dẫn khách được thiết kế để phục vụ hai máy bay thân hẹp cùng lúc hoặc một máy bay thân rộng, phù hợp với chiến lược tăng trưởng dài hạn của nhà ga.

Sân đỗ trang bị cầu ống lồng linh hoạt, phục vụ nhiều loại máy bay từ thân hẹp đến thân rộng.

CPG đã để lại dấu ấn tại nhiều sân bay quốc tế. Đối với dự án Phú Quốc, CPG đặt mục tiêu đưa những giá trị xuất sắc toàn cầu nào vào cửa ngõ của Đảo Ngọc này?

Phú Quốc sở hữu vẻ đẹp hài hòa của biển, trời và đất. Mối quan hệ tự nhiên này được phản ánh trực tiếp vào thiết kế vật liệu và màu sắc của sân bay. Nhà ga được thiết kế với nhiều tầng tương ứng với các tầng tự nhiên của hòn đảo. Tầng khởi hành tượng trưng cho bầu trời với tông màu sáng, tầng trung tâm đại diện cho cảnh quan đảo với tông màu ấm, và tầng đến gợi nhớ đến biển cả với tông màu mát. Bằng cách này, một câu chuyện không gian của Phú Quốc được kể qua ngôn ngữ của màu sắc tự nhiên.

Thiết kế sân bay đã được nghiên cứu kỹ lưỡng dựa trên khí hậu nhiệt đới của đảo, đặc trưng bởi hai mùa mưa và khô rõ rệt. Cấu trúc và mặt đứng được kỹ thuật hóa để chịu được gió mạnh, trong khi các khu vực cảnh quan được bảo vệ khỏi mưa lớn và ánh nắng gay gắt. Bất chấp những tác động của khí hậu, mặt đứng vẫn giữ thiết kế mở để tối đa hóa ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn ra bên ngoài, duy trì sự kết nối thị giác liên tục giữa nhà ga và cảnh quan hòn đảo.

Không gian nhà ga xanh, tràn ngập ánh sáng tự nhiên, tạo trải nghiệm thư giãn cho hành khách.

CPG nhìn nhận thế nào về vai trò của Nhà ga hành khách Phú Quốc trong mạng lưới hàng không và du lịch của Đông Nam Á?

Phú Quốc được dự báo sẽ thu hút lượng khách tăng mạnh trong những năm tới, phù hợp với định hướng trở thành điểm đến quốc tế. Bằng cách áp dụng các công nghệ tiên tiến tương đương với Sân bay Changi và các sân bay đẳng cấp thế giới khác, Sân bay Phú Quốc sẽ sẵn sàng vận hành với hiệu quả, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách tương đương, tạo nền tảng vững chắc để hòn đảo hội nhập sâu hơn vào mạng lưới hàng không khu vực và toàn cầu.

Với tốc độ xây dựng hiện tại để phục vụ APEC 2027, ông đánh giá thế nào về năng lực của Sun Group cũng như đội ngũ thiết kế và xây dựng của Việt Nam? Tốc độ này có thể tạo nên một cột mốc trong việc xây dựng sân bay quốc tế không?

Dự án bắt đầu vào năm 2025, và chỉ trong vòng 11 tháng đã tiến triển từ giai đoạn ý tưởng đến việc thi công các tầng kết cấu cao nhất, đạt tốc độ xây dựng nhanh gần gấp đôi so với dự kiến ban đầu. Tốc độ này phản ánh năng lực mạnh mẽ của Sun Group cũng như các đội ngũ thiết kế và thi công của Việt Nam, đồng thời chứng minh tiềm năng thiết lập một kỷ lục mới trong việc bàn giao một sân bay quốc tế quy mô lớn trong một thời gian ngắn. Mặc dù Phú Quốc vẫn là một điểm đến tương đối mới trên bản đồ du lịch toàn cầu, sân bay này được kỳ vọng sẽ trở thành động lực chính cho sự phát triển thịnh vượng lâu dài, với khả năng mở rộng và năng lực vận hành để phục vụ tới 50 triệu hành khách vào năm 2050.

Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của ông!