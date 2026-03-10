Vietnam Airlines khẳng định vị thế từ những giá trị bền vững

Năm 2025 không chỉ là một năm thành công vang dội về mặt kinh doanh với mức lợi nhuận kỷ lục, mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của Vietnam Airlines trong việc thực thi các giá trị bền vững. Với vị thế Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines đã kiến tạo nên một hệ sinh thái ESG toàn diện: Từ những chuyến bay giảm phát thải đến những dự án nhân văn chạm tới trái tim cộng đồng.

Lan toả văn hoá “bay xanh”

Trong nỗ lực giảm phát thải carbon của ngành hàng không Việt Nam, năm 2025 đã chứng kiến những bước đi mang tính lịch sử của Vietnam Airlines ở trụ cột Môi trường. Ngay từ ngày đầu năm, Hãng đã trở thành đơn vị vận tải hàng không đầu tiên của Việt Nam sử dụng nhiên liệu bền vững (SAF) trên toàn bộ mạng bay khởi hành từ các sân bay tại châu Âu và Anh.

Cùng với giải pháp về nhiên liệu, văn hóa "bay xanh" đã lan tỏa tới hàng triệu hành khách thông qua chiến dịch "Bay nhẹ". Tiếp nối thành công của chương trình "Bay nhẹ tới Côn Đảo" trước đó, chiến dịch “Bay nhẹ tới Hà Nội” năm 2025 tập trung vào việc khuyến khích giảm tải trọng hành lý và hạn chế rác thải nhựa, giúp giảm phát thải trực tiếp hơn 2,43 tấn CO2 chỉ tính riêng trong giai đoạn cao điểm.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines đầu tư khai thác đội tàu bay thế hệ mới, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tối ưu hóa đường bay, trọng tải và quy trình vận hành, giúp giảm tiêu hao nhiên liệu, hạn chế khí thải và tiếng ồn tại các sân bay lớn,bám sát mục tiêu Net Zero 2050 của Chính phủ.

Song song với hoạt động khai thác bay, Hãng chú trọng xây dựng mô hình “văn phòng xanh”, giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần, tăng cường tái chế và ứng dụng công nghệ trong quản lý phát thải carbon theo chuẩn mực quốc tế.

Coi trọng con người và gắn kết cộng đồng

Ở trụ cột xã hội, Vietnam Airlines xác định con người là trung tâm của chiến lược phát triển bền vững. Hãng duy trì chính sách lao động minh bạch, đảm bảo quyền lợi, an toàn và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên. Các chương trình đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng và thúc đẩy bình đẳng giới được triển khai thường xuyên, góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và nhân văn. Đây là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và an toàn bay.

Không dừng lại ở nội bộ doanh nghiệp, Vietnam Airlines tích cực phát huy trách nhiệm xã hội, đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng, tập trung vào các giá trị bền vững dài hạn. Năm 2025, hành trình “Thư viện yêu thương” đã được nâng cấp lên mô hình thư viện tích hợp, kết hợp giữa nền tảng số trong nhà và không gian thiên nhiên ngoài trời. Điểm nhấn đầy xúc động là việc trao tặng thư viện chuyên biệt cho trường PTCS Hy Vọng, nơi dạy trẻ khuyết tật và khiếm thính, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho các em.

Tinh thần sẻ chia tiếp tục được lan tỏa qua chương trình “Chuyến đi mơ ước 2025”, mang lại trải nghiệm bay và kỳ nghỉ đáng nhớ cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, cộng đồng hội viên Bông Sen Vàng đã đóng góp hơn 10 triệu dặm bay cho các hoạt động thiện nguyện. Những đóng góp này giúp vận chuyển miễn phí hàng trăm đoàn y bác sĩ tình nguyện và hỗ trợ hàng chục nghìn lượt trẻ em nghèo, bệnh nhi được phẫu thuật tim bẩm sinh. Đây là cam kết của một doanh nghiệp quốc gia luôn đồng hành cùng xã hội.

Trong những thời điểm khó khăn của đất nước, vai trò của Hãng hàng không Quốc gia càng được thể hiện rõ nét. Vietnam Airlines cùng Pacific Airlines và VASCO đã kịp thời vận chuyển miễn phí hàng trăm tấn hàng hóa cứu trợ, đồng thời đóng góp hàng chục tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những đợt mưa lũ lịch sử những năm gần đây.

Minh bạch quản trị và đổi mới sáng tạo

Vietnam Airlines đã chứng minh năng lực quản trị xuất sắc thông qua việc tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào chiến lược kinh doanh, nâng cao tính minh bạch và chuẩn mực quản trị. Hãng tăng cường báo cáo, công bố thông tin theo thông lệ quốc tế và tham gia nhiều sáng kiến hợp tác trong ngành hàng không, đặc biệt thông qua liên minh SkyTeam. Những nỗ lực này giúp Vietnam Airlines được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 tại Diễn đàn ESG Vietnam Summit.

Chuyển đổi số cũng đóng vai trò quan trọng trong trụ cột quản trị. Việc áp dụng hệ thống quản trị kỹ thuật mới và tự động hóa quy trình phục vụ hành khách không chỉ giúp tăng năng suất lao động mà còn đảm bảo tính minh bạch, an toàn tuyệt đối. Đây chính là những giá trị cốt lõi giúp Hãng duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành dịch vụ hàng không quốc gia.

“Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Vietnam Airlines luôn đặt phát triển bền vững là định hướng xuyên suốt trong quá trình điều hành. Các tiêu chuẩn ESG được tích hợp vào hoạt động khai thác, quản trị và trách nhiệm xã hội nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và đóng góp vào mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam”, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà chia sẻ.

Những nỗ lực bền bỉ và giải pháp cụ thể trong năm 2025 đã mang về cho Vietnam Airlines “cơn mưa” giải thưởng uy tín từ các tổ chức quốc tế và trong nước. Tiêu biểu là Giải thưởng Bền vững 2025 của Airline Ratings, nơi Vietnam Airlines đứng chung hàng ngũ với các hãng hàng không hàng đầu thế giới như Cathay Pacific và Etihad Airways.

Vietnam Airlines cũng được liên minh SkyTeam vinh danh tại chương trình The Aviation Challenge 2025 với các giải pháp phát triển bền vững tiêu biểu. Đây là một trong sáu giải thưởng danh giá nhất của chương trình, ghi nhận những nỗ lực của Hãng trong việc từng bước đưa các giải pháp bền vững vào vận hành thực tế, gắn với mục tiêu bảo đảm an toàn khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động.

Hãng cũng được World Travel Awards vinh danh là Hãng hàng không phát triển bền vững của năm và lọt Top 100 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á về năng lực quản trị. Tại giải thưởng Human Act Prize, dự án “Góp lá vá rừng” cũng xuất sắc nhận giải Ý tưởng phát triển bền vững, ghi nhận sự sáng tạo trong việc gắn kết kinh doanh với bảo tồn thiên nhiên.

Hành trình ESG của Vietnam Airlines trong năm 2025 là minh chứng cho việc một doanh nghiệp lớn hoàn toàn có thể cân bằng giữa lợi nhuận kinh tế và trách nhiệm với hành tinh. ESG không chỉ là mục tiêu ngắn hạn, mà là bước đệm quan trọng để Vietnam Airlines tiến tới trung hòa carbon vào năm 2050, mở rộng mạng bay quốc tế gắn với phát triển xanh và nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia.

Thông qua việc cân bằng hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, Vietnam Airlines đang từng bước khẳng định vai trò là doanh nghiệp hàng không chủ lực, đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.