Đề xuất miễn thuế, nới trần giá vé máy bay

TPO - Trước sức ép từ giá nhiên liệu tăng cao và nguy cơ đứt gãy nguồn cung do căng thẳng tại Trung Đông, Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất hàng loạt giải pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ các hãng bay duy trì hoạt động khai thác.

Theo ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), ngành vận tải hàng không sẽ phải đối mặt với tình hình hết sức khó khăn trong các tháng tới đây. Nguyên nhân đến từ tính chất phức tạp của tình hình thế giới khiến giá nhiên liệu tăng, đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, kết hợp với sự sụt giảm nhu cầu du lịch, giao thương trực tiếp và xu hướng siết chặt chi tiêu của người dân.

Để gỡ nút thắt về chi phí, Cục HKVN đã kiến nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ về thuế, phí. Đáng chú ý nhất là kiến nghị miễn 100% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết tháng 5, đồng thời bổ sung mặt hàng này vào danh mục được giảm thuế VAT từ 10% xuống mức phù hợp.

Đặc biệt, cơ quan quản lý ngành hàng không cũng đề xuất xem xét điều chỉnh giá trần vé máy bay nội địa trong trường hợp cần thiết nhằm giúp các hãng hàng không có cơ sở duy trì hoạt động khai thác.

Cục HKVN đề xuất đề xuất xem xét điều chỉnh giá trần vé máy bay nội địa trong trường hợp cần thiết. Ảnh: VNA.

Về bài toán nguồn cung, Ngân hàng Nhà nước được kiến nghị xem xét tăng hạn mức tín dụng và bảo lãnh L/C nhằm giúp các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu có đủ nguồn lực tài chính. Nhà chức trách hàng không cũng đề nghị Bộ Công Thương thúc đẩy mở rộng nguồn cung, chỉ đạo hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Dung Quất tăng tối đa công suất sản xuất nhiên liệu Jet A-1.

Trước bối cảnh khó khăn, Cục HKVN yêu cầu các hãng hàng không phải chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh theo sát diễn biến chiến sự và kịch bản giá nhiên liệu để giảm thiểu thua lỗ. Các hãng cần tối ưu hóa chi phí, rà soát lại kế hoạch khai thác các đường bay nội địa theo nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, giải pháp được đưa ra là phối hợp với ngành du lịch nghiên cứu mở mới hoặc tăng chuyến tới các thị trường quốc tế tiềm năng như châu Mỹ, châu Phi, châu Úc, Đông Âu, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, các hãng vẫn bắt buộc phải duy trì chất lượng dịch vụ tương xứng, tăng cường công khai minh bạch thông tin và nghiêm túc thực hiện chế độ thanh toán cho các đơn vị cung cấp nhiên liệu.

Giá nhiên liệu neo cao khiến hoạt động khai thác hàng không gặp khó. Ảnh: VGP.

Đối với các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục tìm kiếm nguồn cung mới, điều phối hiệu quả tồn kho trên toàn quốc và tăng cường mua từ các nhà máy lọc dầu nội địa.

Cục Hàng không đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cùng các sân bay như Vân Đồn, Phú Quốc nghiên cứu giảm giá, phí và giãn thời hạn thanh toán cho các hãng bay. Các cảng cũng phải chuẩn bị sẵn phương án bố trí chỗ đậu tàu bay trong trường hợp các hãng phải cắt giảm khai thác do thiếu nhiên liệu. Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam được yêu cầu nghiên cứu các phương án điều hành để rút ngắn thời gian bay cho các hãng...