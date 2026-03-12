Nhiên liệu hàng không tăng mạnh, nguy cơ kéo giá vé máy bay đi lên

TPO - Biến động địa chính trị tại Trung Đông đang khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo, kéo theo giá nhiên liệu bay tăng cao. Áp lực chi phí vận hành ngày càng lớn có thể khiến các hãng hàng không buộc phải điều chỉnh giá vé quốc tế trong thời gian tới.

Hàng ngàn hành khách bị ảnh hưởng do hủy chuyến

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), tính đến ngày 11/3, không phận khu vực Trung Đông vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường. Việc nhiều Vùng thông báo bay (FIR) áp dụng lệnh hạn chế hoặc đóng cửa từng phần đã khiến hoạt động bay quốc tế qua khu vực này bị gián đoạn nghiêm trọng.

Tại khu vực FIR Doha (Qatar), các chuyến bay quá cảnh tiếp tục bị hạn chế, một số chuyến bay đến hoặc đi chỉ được khai thác nhỏ giọt qua các hành lang bay tạm thời và phải được cấp phép trước. Tương tự, FIR Emirates (UAE) cũng đóng cửa một phần, áp dụng các biện pháp điều tiết luồng không lưu và kiểm soát chặt chẽ.

Hậu quả là hàng loạt hãng hàng không lớn ở Vùng Vịnh đã phải cắt giảm lịch trình. Trong giai đoạn từ hôm nay đến 13/3, Qatar Airways đã 13 chuyến bay (gồm 9 chuyến chở khách và 4 chuyến chở hàng), làm ảnh hưởng đến gần 2.000 hành khách. Hãng hàng không Emirates cũng hủy cặp chuyến bay EK364/EK365 trên đường bay Dubai - TPHCM, gây ảnh hưởng tới gần 1.300 hành khách, dù vẫn cố gắng duy trì một số chuyến bay khác như EK392/393 hay EK370.

Máy bay của Hãng hàng không Emirates phải nằm lại sân bay Nội Bài, Hà Nội do chiến sự. Ảnh: Đức Nguyễn.

Không chỉ đau đầu vì bài toán đường bay, ngành hàng không còn đang đối diện với tình hình khó khăn về nhiên liệu. Cục HKVN cho biết, các cuộc không kích tại khu vực, cùng với việc cơ sở hạ tầng năng lượng như nhà máy lọc dầu Ruwais của ADNOC phải dừng hoạt động do bị tấn công, làm tăng nguy cơ đứt gãy nguồn cung dầu mỏ. Dù Saudi Arabia đang tăng cường vận chuyển qua Biển Đỏ, động thái này vẫn chưa đủ để bù đắp sự gián đoạn tại eo biển Hormuz.

Nhà chức trách hàng không nhận định, tình hình nguồn cung nhiên liệu bay hiện vẫn căng thẳng và chưa có dấu hiệu cải thiện. Dù giá dầu thô Brent ghi nhận quanh mức 87,91 - 88 USD/thùng, giá nhiên liệu bay Jet A1 (chốt phiên 10/3) lại ở mức 142,99 USD/thùng, với giá bình quân tháng 3/2026 được tính toán lên tới 167,294 USD/thùng.

Trước áp lực chi phí khổng lồ này, các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu hàng không trong nước đang đàm phán với đối tác để xây dựng phương án ứng phó. Tuy nhiên, nếu tình hình tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, giá vé máy bay quốc tế và chi phí vận hành của các hãng hàng không chắc chắn sẽ phải chịu những tác động không nhỏ trong thời gian tới.

Tăng tải đường bay Việt Nam - châu Âu

Theo Vietnam Airlines, trong bối cảnh hoạt động bay đến châu Âu bị hạn chế do ảnh hưởng từ tình hình Trung Đông, hãng đang huy động tối đa nguồn lực để duy trì chuỗi cung ứng và phục vụ hành khách. Hãng đã chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác, tăng cường sử dụng máy bay thân rộng Airbus A350 với sức chứa lớn hơn trên các đường bay châu Âu.

Vietnam Airlines đang khai thác nhiều đường bay châu Âu. Ảnh: VNA.

Trong tháng 3 này, Vietnam Airlines điều chỉnh 11 cặp chuyến bay giữa Hà Nội, TPHCM và Munich (Đức) sang khai thác bằng máy bay Airbus A350. Động thái này giúp bổ sung thêm gần 1.000 chỗ ngồi trong giai đoạn cao điểm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển của người dân giữa Việt Nam và châu Âu.

Hiện tại, các chuyến bay đi châu Âu của hãng vẫn được đảm bảo an toàn tuyệt đối, bay theo các hành lang phù hợp và hoàn toàn không đi qua không phận đang có xung đột.