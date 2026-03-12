Tận thấy 'tiểu sa mạc' ở Khánh Hòa

TPO - Đồi cát Nam Cương hiện lên như một "tiểu sa mạc" đầy mê hoặc với những triền cát vàng liên tục đổi hình theo gió. Vẻ đẹp hoang sơ, khắc nghiệt nhưng quyến rũ của nơi này đang khiến ngày càng nhiều du khách tìm đến.
Ngoài chụp ảnh, nhiều du khách còn trải nghiệm trượt cát, đi dạo trên những triền cát rộng lớn hoặc đơn giản là ngồi ngắm hoàng hôn giữa không gian tĩnh lặng.
Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước.