Hàng không - Du lịch

Google News

Tận thấy 'tiểu sa mạc' ở Khánh Hòa

Thái Lâm - Hồ Nam

TPO - Đồi cát Nam Cương hiện lên như một "tiểu sa mạc" đầy mê hoặc với những triền cát vàng liên tục đổi hình theo gió. Vẻ đẹp hoang sơ, khắc nghiệt nhưng quyến rũ của nơi này đang khiến ngày càng nhiều du khách tìm đến.

Những triền cát vàng uốn lượn như sóng, liên tục đổi hình theo từng cơn gió.
tp-c_img-2985.jpg
Cách trung tâm Phan Rang - Tháp Chàm﻿ khoảng 7km, đồi cát Nam Cương nằm nép mình bên làng Chăm An Hải. Từ xa nhìn lại, những dải cát vàng trải dài như những con sóng mềm mại.
tp-c_imgm6634.jpg
Người dân địa phương cho biết, vẻ đẹp của Nam Cương không bao giờ lặp lại. Chỉ sau một đêm gió lớn, hình dáng các triền cát có thể thay đổi hoàn toàn. Vì vậy, mỗi lần trở lại nơi đây, du khách đều có cảm giác như đang khám phá một vùng đất mới.
tp-c-img-9914.jpg
Thời điểm đẹp nhất để khám phá đồi cát là vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Khi mặt trời vừa lên, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên những triền cát, tạo nên sắc vàng dịu mắt.
tp-c_imgm6659.jpg
Đến chiều tà, cả không gian như được nhuộm màu cam ấm áp, khiến khung cảnh trở nên huyền ảo.
tp-c_z7606601449402-e678e7c9d52e5ade847550e969f6c1d4.jpg
Chị Nguyễn Nghĩa (váy trắng, du khách đến từ Đà Lạt) chia sẻ: "Lần đầu đến Nam Cương, tôi khá bất ngờ vì khung cảnh giống như một sa mạc thu nhỏ. Cát trải dài, gió thổi liên tục, đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống rất đẹp. Chỉ cần bước vài bước là có thể chụp được bức ảnh ấn tượng".
tp-c_imgm6717.jpg
Ngoài chụp ảnh, nhiều du khách còn trải nghiệm trượt cát, đi dạo trên những triền cát rộng lớn hoặc đơn giản là ngồi ngắm hoàng hôn giữa không gian tĩnh lặng.
tp-c_z7606601439694-843b5d54bbc4ef5539e3f4d15657d8ee.jpg
Nhiều nhiếp ảnh gia cũng tìm đến Nam Cương để ghi lại những khoảnh khắc đẹp﻿ của thiên nhiên và cuộc sống vùng cát.
tp-c_dji-0316.jpg
Từ đỉnh đồi cát, phóng tầm mắt ra xa có thể thấy cả không gian rộng lớn của vùng duyên hải. Một bên là màu xanh của biển, một bên là những làng mạc bình yên của đồng bào Chăm.
tp-c_imgm6549.jpg
Với cảnh quan độc đáo, đồi cát Nam Cương được xem là một trong những điểm đến giàu tiềm năng của du lịch Khánh Hòa sau sáp nhập.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước.

z7602789784789-9965b4da24a08d548169922b3d61031c.jpg
Thái Lâm - Hồ Nam
