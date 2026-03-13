Du lịch Trung Đông 'bốc hơi' 600 triệu USD/ngày

TPO - Theo dự báo của Hội đồng Du lịch và lữ hành thế giới, chi tiêu dự kiến của khách quốc tế ở Trung Đông trong năm 2026 là 207 tỷ USD. Tuy nhiên, tình hình xung đột hiện tại gần như dập tắt hy vọng đó. Nhiều khách sạn hạng sang ở Dubai (UAE) phải hạ giá sâu để cứu vãn tình hình.

Du lịch Trung Đông đang chìm trong chuỗi ngày đen tối bởi xung đột leo thang. Theo Hội đồng Du lịch và lữ hành thế giới (WTTC), ngành du lịch Trung Đông đang tổn thất nặng nề, mất khoảng 600 triệu USD mỗi ngày.

Trong một tuyên bố, WTTC cho biết tổn thất phần lớn bắt nguồn từ sự sụt giảm mạnh trong chi tiêu du lịch quốc tế, kết hợp với việc đi lại bằng đường hàng không bị gián đoạn, mối lo ngại về an ninh ngày càng tăng của khách du lịch.

Theo Financial Times, WTTC lưu ý rằng khu vực Trung Đông đang phục vụ 14% lượng hành khách quá cảnh trên toàn thế giới. Trong những trường hợp bình thường, các sân bay lớn ở Dubai, Abu Dhabi, Doha và Manama phục vụ khoảng 526.000 hành khách mỗi ngày.

Chuỗi khách sạn hạng sang Jumeirah tung ra nhiều ưu đãi, chấp nhận giảm sâu giá phòng.

Theo dự báo của WTTC, chi tiêu dự kiến của khách quốc tế ở Trung Đông trong năm 2026 là 207 tỷ USD. Tuy nhiên, tình hình xung đột hiện tại gần như dập tắt hy vọng đó. Những gián đoạn dù nhỏ cũng có thể nhanh chóng tạo ra các tác động kinh tế sâu sắc trên toàn hệ sinh thái du lịch.

Ngày 12/3, Business Insider cũng đưa tin hàng loạt khách sạn hạng sang ở Dubai (UAE) áp dụng chính sách giảm giá sâu để cứu vãn tình hình.

"Chuỗi khách sạn Jumeirah đang chào hàng các ưu đãi nghỉ dưỡng trên nền tảng mạng xã hội. Những ưu đãi dành riêng cho khách nội địa khá hấp dẫn, bao gồm chính sách giảm giá lên đến 30% cho thời gian lưu trú và các đặc quyền như trị liệu spa. Mức giá rẻ nhất cho một phòng tại Burj Al Arab (khách sạn nổi tiếng nhất UAE) là 905 USD/ngày, giảm khoảng 600 USD so với giá thông thường", trang tin cho biết.

Khách sạn 5 sao Shangri-La Abu Dhabi thông báo giảm giá 15% cho dịch vụ ăn uống. Address Beach Resort đang áp dụng giảm giá tới 30% cho cư dân UAE khi lưu trú từ ngày 5/3 đến 30/4. Trong khi đó, nhiều khách sạn tuyên bố sẽ giảm tới 60% giá phòng. Mới đây, giới chức UAE tuyên bố sẽ kéo dài kỳ nghỉ xuân cho học sinh, sinh viên để kích cầu du lịch.

Nỗ lực xây dựng điểm đến an toàn, xa hoa của Dubai bị giáng một đòn mạnh.

Xung đột kéo dài đã giáng một đòn mạnh vào ngành khách sạn của Dubai. Dữ liệu từ AirDNA cho thấy lượng hủy đặt phòng lưu trú ngắn ngày tại UAE trong ngày 28/2 sau các vụ tấn công ban đầu tăng hơn gấp đôi, lên khoảng 8.450 căn.

Ngày 12/3, xung đột tiếp tục leo thang, kéo theo những hệ lụy về an ninh, kinh tế và giao thông toàn cầu. Các cuộc tấn công tên lửa và không kích vẫn diễn ra tại nhiều điểm nóng ở Trung Đông. Trong khi đó thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh, hoạt động hàng không - du lịch bị gián đoạn.