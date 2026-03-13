Người Lạng Sơn dọn nhà, sắp cỗ, mời khách đi lễ hội ăn ở miễn phí

TPO - Nhiều người dân tại tỉnh Lạng Sơn đã dọn nhà, sắp chỗ để mời khách du lịch đến tham dự Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ đến ăn ở miễn phí trong suốt những ngày diễn ra lễ hội.

Những ngày cận kề Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ ngày 14-15/3 (tức 26-27 tháng Giêng), không khí tại trung tâm tỉnh Lạng Sơn trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của địa phương, thu hút hàng triệu lượt du khách thập phương về tham dự. Năm nay, do lượng khách tăng cao, hầu hết khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn đã kín phòng từ nhiều tuần trước.

Trao đổi với PV Tiền Phong, anh Hạnh - trú tại tỉnh Quảng Ninh - cho biết anh cùng gia đình dự kiến sẽ tham dự lễ hội vào 2 ngày 14-15/3. Tuy nhiên, trong suốt 2 tuần qua anh gọi điện đến các khách sạn xung quanh nơi tổ chức lễ hội đều đã kín phòng.

Đại diện một khách sạn ở phường Đông Kinh cho biết, lượng khách đã đặt phòng trước từ khoảng một tháng trước, chủ yếu là khách du lịch đến tham dự chính hội Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ trong khoảng 26-27 tháng Giêng.

“Một số khách sạn nằm trên phường Đông Kinh, Kỳ Lừa cũng như các phường xung quanh tuyến đường tổ chức đều đã kín phòng. Khách du lịch phải đi đến tận Mẫu Sơn, Lộc Bình hoặc Thất Khê để đặt phòng”, đại diện khách sạn chia sẻ.

Nhiều người dân tại tỉnh Lạng Sơn đã chủ động dọn dẹp nhà cửa, đón du khách tới nghỉ hoàn toàn miễn phí. Chị Hứa Thị Thơ (32 tuổi, trú tại số 51A đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh) cho biết gia đình chị đang tất bật sắp xếp lại nhà cửa để chuẩn bị đón khách.

Nhiều người dân thuộc tỉnh Lạng Sơn sắp xếp phòng ở miễn phí cho người dân, khách du lịch đến tham dự Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ.

Ngôi nhà của chị cao 5 tầng, có nhiều phòng với diện tích từ 50-70m2 để hỗ trợ người dân, du khách tới ở miễn phí trong thời gian diễn ra lễ hội. Chị Thơ cho biết, nhà của chị có thể hỗ trợ khoảng 100 người tới ở cùng, đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 20 du khách đăng ký tới nghỉ tại nhà chị trong dịp lễ hội.

“Gia đình tôi có 5 người sinh sống. Khi biết năm nay nhiều khách sạn kín phòng, nhiều người từ xa không có chỗ nghỉ, tôi đã đăng thông tin lên mạng xã hội để ai cần có thể tới ở miễn phí”, chị Thơ chia sẻ.

Để thuận tiện cho du khách, chị Thơ dự kiến bố trí hai khu riêng biệt cho nam và nữ. Gia đình cũng đang dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc, trải thêm xốp mềm dưới nền nhà để mọi người có chỗ nghỉ sạch sẽ, ấm áp.

Không chỉ riêng gia đình chị Thơ, chị Trần Quyên (41 tuổi, trú phường Đông Kinh) cũng chuẩn bị sẵn sàng hai căn nhà của mình để đón khách thập phương. Chị được biết năm nay giá phòng tại các khách sạn, nhà nghỉ tăng cao và nhiều nơi hết phòng từ sớm nên đã nảy ra ý tưởng mở cửa nhà cho du khách ở miễn phí.

Hiện chị Quyên có hai căn nhà tại đường Phai Vệ và đường Lê Lợi (phường Đông Kinh), mỗi nhà cao 3 tầng. Các phòng trong nhà được dọn dẹp, sắp xếp lại để làm nơi nghỉ tạm cho du khách trong thời gian diễn ra lễ hội. Chị cũng dự kiến bố trí tầng 1 cho người cao tuổi để thuận tiện cho việc đi lại.

“Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ là niềm tự hào của người dân Lạng Sơn. Tôi mong muốn góp một phần nhỏ để mọi người từ khắp nơi về đây có chỗ nghỉ ngơi, yên tâm tham gia lễ hội”, chị Quyên nói.

Theo chị Quyên, có hơn 100 người gọi điện đăng ký tới ở. Dự kiến đến sáng ngày 26 tháng Giêng nhiều du khách sẽ bắt đầu tới nhà chị để nghỉ lại trước khi tham gia các hoạt động lễ hội.

Cùng với đó, nhiều gia đình dọc trên tuyến đường đoàn rước đi qua cũng đã bắc rạp, sắp cỗ và sẵn sàng mời người dân, khách du lịch vào dùng bữa miễn phí cùng gia đình.

Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ dự kiến đón đông đảo người dân và khách du lịch đến tham dự.

Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ diễn ra từ ngày 26-27 tháng Giêng hằng năm, được xem là lễ hội lớn nhất của tỉnh Lạng Sơn, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh tỉnh Lạng Sơn thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, công tác tổ chức lễ hội được giao cho phường Đông Kinh và Kỳ Lừa phối hợp tổ chức.