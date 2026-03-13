Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Lý do tàu cao tốc Vân Đồn, Cô Tô tăng giá, cắt chuyến

Hoàng Dương
TPO - Giá xăng dầu tăng mạnh buộc nhiều tàu cao tốc tuyến Vân Đồn, Cô Tô phải điều chỉnh giá vé và cắt giảm chuyến trong ngày để giảm áp lực chi phí vận hành.

Nhiều chủ tàu cao tốc chạy tuyến Vân Đồn - Cô Tô cho biết đã điều chỉnh lịch chạy tàu từ cảng Ao Tiên đi đặc khu Cô Tô từ 2 chuyến/ngày xuống còn 1 chuyến/ngày. Ngoài ra, tuyến Vân Đồn đi Cô Tô được bổ sung thêm 1 chuyến vào thứ hai, chiều ngược lại từ Cô Tô về Vân Đồn có thêm 1 chuyến vào thứ sáu. Theo đơn vị vận hành, lịch trình sẽ được điều chỉnh trở lại khi tình hình thế giới và giá dầu ổn định hơn.

Du khách đi tuyến Vân Đồn - Cô Tô qua cảng tàu Ao Tiên.

Một chủ tàu cho biết, các phương tiện chạy tuyến Vân Đồn, Cô Tô đều có sức chở từ 100 hành khách trở lên. Trong điều kiện chi phí nhiên liệu tăng cao, nếu không dồn chuyến, các nhà tàu rất khó cân đối doanh thu và có thể rơi vào tình trạng lỗ nặng.

Cùng với việc cắt giảm chuyến, giá vé trên nhiều tuyến tàu cao tốc ra đảo ở Quảng Ninh cũng đã được điều chỉnh tăng. Trong đó, tuyến Quan Lạn, Vân Đồn tăng từ 150.000 đồng lên 200.000 đồng/người/lượt, tuyến Vân Đồn, Minh Châu tăng từ 140.000 đồng lên 180.000 đồng/người/lượt, còn tuyến Vân Đồn, Cô Tô tăng từ 250.000 đồng lên 300.000 đồng/người/lượt đối với người lớn. Các đơn vị vận tải cho biết việc tăng giá nhằm bù đắp chi phí vận hành, đặc biệt là chi phí nhiên liệu.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh xác nhận, giá nhiên liệu tăng đang làm gia tăng chi phí vận tải, logistics và chi phí đầu vào của nhiều ngành sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Trong đó, cước vận tải hàng hóa và vận tải hành khách đường thủy có xu hướng tăng, nhất là các tuyến vận tải khách kết nối đất liền với các đảo.

Dù chi phí vận tải tăng, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh cho biết thị trường hàng hóa trên địa bàn cơ bản vẫn ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được đảm bảo, chưa ghi nhận tình trạng khan hiếm hay biến động bất thường. Tuy nhiên, một số mặt hàng tiêu dùng đã nhích lên. Trong đó, dầu ăn, nước mắm, gia vị, trứng tăng khoảng 1.000, 2.000 đồng/kg hoặc mỗi túi sản phẩm, còn một số loại thủy sản như cá quả, cá chép, mực, cá song tăng khoảng 10.000 đồng/kg.

Hoàng Dương
