Hộ chiếu Việt Nam thăng hạng cao nhất 5 năm qua

Ngọc Ánh
TPO - Hộ chiếu Việt Nam ghi nhận tăng 2 bậc so với hồi tháng 1, từ vị trí 86 lên vị trí 84 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất trong 5 năm qua.

Theo bảng xếp hạng Chỉ số xếp hạng hộ chiếu Henley (Henley Passport Index) được cập nhật vào tháng 3, hộ chiếu Việt Nam ghi nhận tăng 2 bậc so với hồi tháng 1, từ vị trí 86 lên vị trí 84 trên thế giới, đồng hạng với Angola, Burundi và Cộng hòa Trung Phi.

Với thứ hạng này, công dân Việt Nam có thể nhập cảnh 48 điểm đến mà không cần visa hoặc chỉ cần xin e-visa, visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử).

Việt Nam từng ghi nhận mức hộ chiếu cao nhất ở vị trí 78 trong 2 năm liền (2006-2007). Với lần xếp hạng mới nhất này, hộ chiếu Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất trong 5 năm qua, kể từ năm 2020.

Phần lớn điểm đến công dân Việt có thể nhập cảnh thuận lợi là các quốc gia trong khu vực ASEAN như: Thái Lan, Singapore, Malaysia...

Hộ chiếu Việt Nam tăng 2 bậc chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm. Ảnh: Vir/Zing.

Trong khi đó, Singapore vẫn tục đứng đầu bảng xếp hạng. Công dân nước này hiện được phép nhập cảnh mà không cần xin visa tại 192 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hộ chiếu của Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE đồng hạng 2 với khả năng miễn thị thực tại 187 điểm. Hạng 3 thuộc về Thụy Điển, với 186 điểm miễn thị thực.

Trong nhóm 10 cuốn hộ chiếu "quyền lực" nhất thế giới còn có Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan, Canada, Mỹ...

Henley Passport Index là bảng xếp hạng uy tín đánh giá sức mạnh hộ chiếu của các quốc gia và vùng lãnh thổ, dựa trên số điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước. Bảng xếp hạng này bao gồm 199 loại hộ chiếu và 227 điểm đến, cung cấp dữ liệu toàn diện về khả năng di chuyển toàn cầu.

Với bộ dữ liệu lịch sử kéo dài 20 năm cùng các phân tích chuyên sâu về xu hướng “sức mạnh hộ chiếu”, HPI được xem là tài liệu tham khảo cho công dân toàn cầu và là cơ sở tham chiếu trong hoạch định chính sách của nhiều quốc gia.

Ngọc Ánh
