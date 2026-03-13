Vietnam Airlines cùng kiến tạo Hà Nội thành điểm đến hàng đầu châu Á

Theo Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà, hãng sẽ phát huy thế mạnh về mạng bay, chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu để góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Hà Nội trở thành điểm đến hàng đầu châu Á.

Hợp tác chiến lược thúc đẩy sức cạnh tranh điểm đến Hà Nội

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các trung tâm du lịch và giao thương của khu vực, năng lực kết nối hàng không đang trở thành yếu tố then chốt giúp các thành phố lớn gia tăng sức hút đối với du khách quốc tế, nhà đầu tư và các sự kiện toàn cầu.

Với vị thế là trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế quan trọng của cả nước, Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò là điểm đến du lịch và giao thương của khu vực. Năm 2025, Thủ đô đón hơn 33,7 triệu lượt khách, tăng 20,87% so với năm trước; trong đó có 7,82 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,76%.

Trong bức tranh phát triển đó, hệ thống kết nối hàng không được xem là hạ tầng quan trọng giúp mở rộng không gian phát triển, gia tăng khả năng tiếp cận của Hà Nội với các thị trường quốc tế.

Nhằm thúc đẩy quảng bá điểm đến và tăng cường kết nối quốc tế, năm 2025 Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines và UBND Thành phố Hà Nội đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025 - 2030, tiếp nối nền tảng phối hợp giữa hai bên trong nhiều năm qua.

Theo thỏa thuận, Vietnam Airlines và Thành phố Hà Nội phối hợp triển khai các chương trình truyền thông, xúc tiến du lịch và quảng bá hình ảnh Thủ đô với thông điệp “Hà Nội - Đến để yêu”. Thông qua mạng đường bay quốc tế rộng khắp cùng hệ sinh thái truyền thông của hãng, hình ảnh Hà Nội được giới thiệu tới hàng triệu hành khách trong và ngoài nước.

Các hoạt động quảng bá cũng được lồng ghép trong nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật và du lịch có sức lan tỏa, góp phần nâng cao nhận diện của Hà Nội như một điểm đến giàu bản sắc và hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Vietnam Airlines mở rộng kết nối để nâng tầm vị thế Hà Nội

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Vietnam Airlines sẽ phát huy thế mạnh về mạng bay, chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu để cùng Hà Nội mở rộng kết nối quốc tế, lan tỏa hình ảnh Thủ đô và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Hà Nội trở thành điểm đến hàng đầu châu Á.”

Theo ông, việc phát triển mạng bay quốc tế không chỉ là chiến lược kinh doanh mà còn góp phần củng cố hạ tầng kết nối của đất nước, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy Việt Nam hội nhập sâu rộng với các trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch của thế giới.

Hiện Vietnam Airlines đang khai thác 36 đường bay quốc tế từ Hà Nội tới 35 điểm đến tại 20 quốc gia, cùng 15 đường bay nội địa kết nối Hà Nội với 15 sân bay trên toàn quốc, tạo nên mạng lưới kết nối rộng khắp giữa Thủ đô với các trung tâm kinh tế lớn tại châu Âu, Đông Bắc Á, Bắc Mỹ và Đông Nam Á.

Năm 2025 cũng ghi nhận quy mô mở rộng mạng bay quốc tế lớn nhất từ trước đến nay của Vietnam Airlines với 14 đường bay quốc tế được mở mới và khai thác trở lại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng mạnh của lượng khách quốc tế.

Song song với việc mở rộng mạng bay, hãng triển khai chiến lược hiện đại hóa đội tàu bay, trong đó có thỏa thuận mua 50 tàu bay Boeing 737-8 trị giá khoảng 8,1 tỷ USD, nhằm nâng cao năng lực khai thác và mở rộng kết nối trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh hoạt động vận tải, Vietnam Airlines cũng triển khai nhiều chiến dịch quảng bá điểm đến Hà Nội như “Chạm thu Hà Nội” và “Bay nhẹ tới Hà Nội”, kết hợp truyền thông đa kênh trên tạp chí Heritage, nền tảng số, phòng chờ sân bay và trên tàu bay.

Trong khuôn khổ các chiến dịch, nhiều hoạt động trải nghiệm được tổ chức như giải chạy cộng đồng Run For Love, lễ hội bơi chải thuyền rồng và chèo SUP trên Hồ Tây hay các sự kiện âm nhạc như Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert và 5AM Concert, thu hút hàng chục nghìn người tham dự.

Hình ảnh Hà Nội cũng được lan tỏa trên các nền tảng truyền thông quốc tế. Tháng 2-2026, Khuê Văn Các - biểu tượng của Thủ đô ngàn năm văn hiến - cùng những nét đẹp của đất nước và con người Việt Nam xuất hiện trong phim quảng bá du lịch do Vietnam Airlines thực hiện, trình chiếu trên màn hình Thomson Reuters tại Quảng trường Thời đại (Times Square), New York.

Năm 2025, Vietnam Airlines ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất lịch sử với hơn 25,6 triệu lượt hành khách và doanh thu hợp nhất hơn 121.000 tỷ đồng. Trên nền tảng đó, trong năm 2026 hãng đặt mục tiêu vận chuyển 29,07 triệu lượt hành khách, tăng 13,2%, đồng thời tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế gắn với chiến lược đầu tư dài hạn. Cùng với đó, Vietnam Airlines dự kiến triển khai gần 140 chương trình xúc tiến và quảng bá du lịch trong nước và quốc tế như hội chợ, roadshow và famtour trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Bay cao cùng khát vọng Việt Nam”, qua đó tiếp tục mở rộng hiện diện của các điểm đến Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh du lịch và giao thương quốc tế đang tăng trưởng mạnh mẽ, việc mở rộng mạng kết nối hàng không cùng các chiến dịch quảng bá điểm đến quy mô lớn được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội gia tăng sức hút trên bản đồ du lịch châu Á. Với vai trò hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines tiếp tục đóng vai trò cầu nối hàng không chiến lược, tăng cường kết nối của Hà Nội với các trung tâm kinh tế và du lịch hàng đầu thế giới.