'Ông lớn' hàng không lao đao

TPO - Khi cuộc xung đột làm rung chuyển các doanh nghiệp trên toàn thế giới và đẩy giá dầu lên cao hơn, những lo ngại về chi phí và nguồn cung cấp nhiên liệu máy bay cũng đang đè nặng lên các hãng hàng không. Nhiều hãng buộc phải tăng phụ phí nhiên liệu, cắt giảm các chuyến bay.

Hệ thống vận tải hàng không, đặc biệt là các tuyến bay giữa châu Á và châu Âu, đã rơi vào tình trạng gián đoạn, bất ổn chưa từng có kể từ sau đại dịch COVID-19. Gánh nặng đè lên vai nhiều "ông lớn" hàng không ở Trung Đông do chiến sự căng thẳng gần một tháng qua.

Theo công ty phân tích Cirium Ltd., hơn 46.000 chuyến bay theo lịch trình đến và đi từ Trung Đông đã bị hủy trong giai đoạn từ ngày 28/2-11/3. Hãng bay chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất là Emirates Airlines (UAE) - hãng hàng không quốc tế lớn nhất thế giới. Hãng hiện đang khai thác lịch trình bay giảm đáng kể với số lượng điểm đến ít hơn so với thời điểm trước chiến sự.

Nhiều "ông lớn" hàng không ở Trung Đông thiệt hại vì chiến sự.

Hầu hết các chuyến bay của hãng phải kéo dài thêm hơn một giờ do phải tránh không phận Iran, Iraq và vùng Vịnh. Điều này đồng nghĩa với việc phải mang thêm nhiên liệu - nỗi lo lớn nhất của các hãng bay trong bối cảnh giá năng lượng đang tăng cao.

Ông Subhas Menon - Tổng Giám đốc Hiệp hội các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương (AAPA) - phân tích: "Nếu giá dầu thô tăng 20%, giá nhiên liệu máy bay sẽ tăng gấp nhiều lần do tình trạng khan hiếm hơn, làm tăng đáng kể chi phí hoạt động cũng như nguồn nhân lực, vốn đang bị quá tải do thời gian bay kéo dài hơn khi không phận bị đóng cửa".

Theo báo cáo không chính thức, từ khi chiến sự nổ ra, hãng Emirates Airlines đã hủy khoảng 2.000 chuyến bay, dẫn đến thiệt hại 3 tỷ USD, tiếp theo là Qatar Airways với thiệt hại 2,5 tỷ USD do hủy 1.500 chuyến bay. Etihad Airways thiệt hại 1,3 tỷ USD do hủy 1.000 chuyến bay, Saudi Airlines thiệt hại 1 tỷ USD vì 900 chuyến bay không thể cất cánh.

Trong hai ngày 12-13/3, Qatar Airways tiếp tục hủy 13 chuyến bay, gồm 9 chuyến bay chở khách và 4 chuyến bay chở hàng, làm gần 2.000 hành khách bị ảnh hưởng.

Về tình hình không phận khu vực Trung Đông, đến ngày 11/3, vùng thông báo bay FIR Doha (Qatar) duy trì tình trạng hạn chế hoạt động bay. Các chuyến bay quá cảnh qua FIR Doha tiếp tục bị hạn chế, trong khi một số chuyến bay tại sân bay Doha được phép khai thác với số lượng hạn chế thông qua các hành lang bay tạm thời và phải được cơ quan hàng không Qatar chấp thuận trước.

Reuters đưa ra nhận định chiến tranh đang thu hẹp một hành lang bay vốn đã mỏng cho các chuyến bay đường dài giữa châu Âu và châu Á, làm phức tạp hoạt động của các hãng hàng không toàn cầu và khiến giá vé tăng cao.

Theo Bloomberg Intelligence, ba hãng hàng không lớn của Trung Quốc và hãng IndiGo của Ấn Độ cũng nằm trong số những hãng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến động giá nhiên liệu.

Cơ quan Năng lượng quốc tế cho biết xung đột ở Trung Đông đang tạo ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử.