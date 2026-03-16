Hàn Quốc 'biệt đãi' khách Việt Nam

TPO - Công dân của nhiều thành phố lớn tại Việt Nam, Trung Quốc có thể xin cấp loại visa du lịch nhập cảnh Hàn Quốc nhiều lần, thời hạn lên tới 10 năm. Thời gian thực hiện cụ thể và các điều kiện chi tiết sẽ do Bộ Tư pháp Hàn Quốc ban hành.

Hàn Quốc vừa công bố hàng loạt kế hoạch kích cầu du lịch, đặt mục tiêu đơn giản hóa việc đi lại và thu hút thêm hàng triệu du khách quốc tế trong những năm tới. Kế hoạch này được công bố trong Hội nghị Chiến lược du lịch quốc gia lần thứ 11, do Tổng thống Lee Jae-myung chủ trì tại Phủ Tổng thống.

Theo Korean Topik, công dân của nhiều thành phố lớn tại Việt Nam, Trung Quốc có thể xin cấp loại visa du lịch nhập cảnh nhiều lần, thời hạn lên tới 10 năm. Công dân từ 11 quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc có thể nhận được visa nhập cảnh nhiều lần 5 năm mà không cần đáp ứng điều kiện phải đến Hàn Quốc trước năm 2016 như quy định trước đây.

Hàn Quốc vừa công bố hàng loạt kế hoạch kích cầu du lịch.

Theo chính sách mới, bất kỳ ai đã từng đến Hàn Quốc ít nhất một lần - bất kể thời điểm nào - đều đủ điều kiện xin visa nhập cảnh 5 năm. Trong khi đó, chương trình thí điểm miễn visa đang được xem xét dành cho các nhóm du khách Indonesia từ ba người trở lên, nhằm mục đích thúc đẩy du lịch từ quốc gia có dân số lớn nhất Đông Nam Á.

Hội nghị Chiến lược du lịch quốc gia của Hàn Quốc cũng đề cập một số nội dung liên quan đến kích cầu du lịch như mở rộng cổng kiểm soát nhập cảnh tự động cho du khách đến từ các nước Liên minh châu Âu để giảm thời gian chờ đợi tại sân bay. Chính phủ Hàn Quốc thời gian tới cũng thí điểm kiểm soát nhập cảnh 24 giờ cho tàu du lịch tại cảng Busan để đẩy nhanh quá trình cập cảng.

Tuy nhiên, các biện pháp kích cầu chưa phải là quy định có hiệu lực pháp lý. Thời gian thực hiện cụ thể và các điều kiện chi tiết sẽ do Bộ Tư pháp Hàn Quốc ban hành.

Lượng khách Việt Nam sang Hàn Quốc cả năm 2025 khoảng 550.000 lượt, tăng 9% so với năm 2024. Việt Nam là một trong những thị trường nguồn quan trọng hàng đầu của du lịch Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á. Theo Tổng cục du lịch Hàn Quốc, ngành du lịch nước này đặt mục tiêu đón 600 nghìn lượt du khách Việt Nam.

Hàn Quốc muốn thu hút các đường bay quốc tế mới.

Cơ quan này cũng xác định theo đuổi các chiến lược cụ thể cho từng thị trường, phù hợp với đặc điểm khu vực. Đối với Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan - vốn là các thị trường trọng điểm của Hàn Quốc - trọng tâm sẽ chuyển sang du lịch các thành phố hạng hai và khách du lịch quay lại. Đông Nam Á và Trung Đông được nhắm đến thông qua các sản phẩm liên quan đến văn hóa Hàn Quốc, trong khi thị trường Bắc Mỹ và châu Âu sẽ mở rộng các điểm tiếp xúc trực tuyến và ngoại tuyến để nắm bắt nhu cầu mới.