Giá vàng bạc giảm không ngừng

TPO - Sáng nay (16/3), giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, mất mốc 5.000 USD/ounce. Giá vàng trong nước quanh mốc 182 triệu đồng/lượng và chỉ trong một tuần qua, người mua vàng lỗ “kép” lên đến hơn 5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng miếng SJC giảm 2,4 triệu đồng/lượng. Do chênh lệch mua vào - bán ra nên người mua lỗ lên đến 5,4 triệu đồng/lượng. Còn tính trong vòng nửa tháng qua, nhà đầu tư lỗ lên đến hơn 14 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng lỗ "kép" vì vàng giảm và chênh lệch mua vào - bán ra.

Giá vàng nhẫn cũng giảm ở mức tương đương trong 1 tuần qua. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC niêm yết 179,3 - 182,3 triệu đồng/lượng…

Theo đó người mua vàng nhẫn cũng lỗ lên đến 2 - 3 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu chỉ trong 1 tuần.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới về mốc 4.997 USD/ounce, giảm 24 USD so với sáng qua.

Giá bạc cũng trong xu hướng giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý niêm yết 83 triệu đồng/kg, giảm 4 triệu đồng/kg trong vòng 1 tuần qua. Bạc Ancarat 82 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.065 đồng/USD. Tại Vietcombank giá USD niêm yết ở mức 26.048 - 26.318 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường chợ đen giao dịch mức 27.150 - 27.190 đồng/USD mua - bán.

