Đề xuất nâng trần tín dụng cho các dự án trọng điểm tại Hà Nội

TPO - Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng trần cấp tín dụng vượt giới hạn, tối đa 52% vốn tự có, nhằm huy động nguồn vốn lớn cho các dự án quan trọng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, theo cơ chế thí điểm quy định tại Nghị quyết 258/2025/QH15 của Quốc hội.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2024/QĐ-TTg, quy định về điều kiện, hồ sơ và thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của các tổ chức tín dụng. Động thái này nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, đồng thời tạo hành lang pháp lý cho việc huy động nguồn vốn lớn phục vụ các dự án trọng điểm, đặc biệt là tại Thủ đô Hà Nội.

Dự thảo được xây dựng trên cơ sở nhiều căn cứ pháp lý, trong đó đáng chú ý là Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được giao quyền xem xét, quyết định mức cấp tín dụng vượt giới hạn đối với các dự án này.

Một trong những nội dung mới của dự thảo là bổ sung nhóm dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Hà Nội vào diện được xem xét cấp tín dụng vượt giới hạn. Cụ thể, các dự án thuộc diện này phải được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, hoặc đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua và UBND thành phố chấp thuận.

Những dự án lớn tại Hà Nội sẽ được nới trần tín dụng cho vay.

Việc bổ sung này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nút thắt vốn cho hàng loạt dự án chiến lược của Hà Nội trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư cho hạ tầng, giao thông, năng lượng và phát triển đô thị ngày càng lớn, khả năng tiếp cận nguồn tín dụng quy mô lớn sẽ đóng vai trò then chốt để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Đáng chú ý, dự thảo quy định rõ mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn. Theo đó, hạn mức cho một khách hàng vay tối đa là 38% vốn tự có của ngân hàng. Đối với nhóm khách hàng và người có liên quan, mức trần là 52%.

Đây là những ngưỡng được xây dựng dựa trên tổng kết thực tiễn triển khai trước đây, đặc biệt là từ các dự án quy mô lớn như Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc đưa ra ngưỡng cụ thể vừa tạo điều kiện huy động nguồn vốn lớn cho các dự án trọng điểm, vừa đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng. Trong thực tế, nhiều dự án có tổng mức đầu tư lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn tỷ đồng, vượt quá khả năng cấp tín dụng thông thường của một ngân hàng.

Bên cạnh đó, dự thảo quyết định này cũng nhấn mạnh vai trò của cơ chế cấp tín dụng hợp vốn. Theo đó, nhiều tổ chức tín dụng có thể cùng tham gia tài trợ cho một dự án, qua đó vừa đáp ứng nhu cầu vốn, vừa phân tán rủi ro. Cơ chế này cũng giúp nâng cao chất lượng thẩm định khi các ngân hàng cùng tham gia đánh giá và chịu trách nhiệm đối với khoản vay.

Ngoài nội dung về hạn mức tín dụng, dự thảo quyết định còn đề xuất cắt giảm đáng kể thủ tục hành chính. Thời gian đăng tải thư mời hợp vốn được rút ngắn từ 45 ngày xuống còn 30 ngày; đồng thời, quy trình xử lý hồ sơ cũng được tinh gọn, với tổng thời gian xem xét giảm xuống còn khoảng 27 ngày làm việc.

Trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước sẽ gửi văn bản lấy ý kiến bộ, ngành liên quan. Các đơn vị này có 5 ngày để phản hồi, sau đó cơ quan quản lý có tối đa 17 ngày để hoàn tất thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.