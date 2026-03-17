TPHCM xử lý nghiêm cửa hàng xăng dầu ‘găm hàng, bán nhỏ giọt’

TPO - Giữa bão giá xăng dầu thế giới, đội Quản lý thị trường tại TP.HCM đã ra quân trực chiến xuyên ngày đêm, quyết liệt xử lý các cây xăng có hành vi bán “nhỏ giọt” hoặc găm hàng chờ tăng giá để trục lợi.

Ngày 17/3, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM cho biết, trước diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế khiến giá năng lượng không ngừng biến động, đơn vị đang triển khai đợt tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên toàn địa bàn.

Theo đó, các đội nghiệp vụ không chỉ tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ mà còn báo cáo hàng ngày về mọi biến động cung cầu, giá cả xăng dầu trên thị trường.

Chi cục QLTT TPHCM siết chặt việc kiểm tra, kiểm soát tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố

Ghi nhận thực tế trong những ngày qua, áp lực từ giá xăng dầu thế giới leo thang đã tạo nên một làn sóng mua sắm mạnh mẽ từ phía người dân.

Theo chi cục QLTT, tại nhiều cửa hàng, người dân xếp hàng chờ đổ xăng, đẩy sản lượng bán ra tăng. Trước áp lực duy trì chuỗi cung ứng, các Đội QLTT đã phân công công chức trực xuyên suốt, giám sát 24/24 tại các cây xăng để nắm bắt sát sao tình hình kinh doanh thực tế.

Theo cơ quan QLTT, về tổng thể nguồn cung xăng dầu vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu dân sinh nhưng tại một số khu vực vùng ven trung tâm thành phố đã xuất hiện hiện tượng thiếu hụt cục bộ.

Một số cửa hàng báo hết hàng do nhu cầu quá cao, dẫn đến đứt gãy nguồn cung tạm thời trong lúc chờ đơn vị phân phối giao hàng. Tuy nhiên, bên cạnh lý do khách quan, cơ quan chức năng cũng nhận được nhiều phản ánh từ người dân về việc một số điểm bán có dấu hiệu bán “nhỏ giọt” hoặc cố tình găm hàng chờ tăng giá.

Chi cục QLTT đã chỉ đạo kiểm tra và xử lý nhanh chóng các trường hợp này trên tinh thần khẩn trương và hiệu quả nhất.

TPHCM hiện vẫn đảm bảo đầy đủ nguồn cung xăng dầu

Để minh bạch hóa thị trường và tránh gây hoang mang dư luận, Chi cục QLTT TPHCM đã yêu cầu các cửa hàng thông báo hết hàng phải cung cấp đầy đủ phiếu đặt hàng, chứng từ xác nhận đơn hàng từ nhà cung cấp. Việc này nhằm xác minh rõ việc thiếu hàng là do yếu tố khách quan, từ đó loại trừ và xử lý nghiêm các hành vi cố tình găm hàng trục lợi gây xáo trộn thói quen sinh hoạt và ảnh hưởng đến an ninh năng lượng trên địa bàn.

Quyết tâm không để xảy ra tình trạng gián đoạn cung cầu, Chi cục QLTT TPHCM hiện duy trì nghiêm chế độ trực 100% quân số. Mỗi ca trực đều đảm bảo có ít nhất một lãnh đạo đội cùng công chức chuyên trách để chủ động ứng phó với mọi tình huống phát sinh. Các biện pháp nghiệp vụ quản lý theo địa bàn được triển khai đồng bộ nhằm theo dõi sát sao giá bán và kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như tăng giá bất hợp lý hay ngừng bán không có lý do chính đáng.

Công tác kiểm tra sẽ tập trung vào các doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ có biểu hiện vi phạm. Lực lượng chức năng khẳng định sẽ kiên quyết ngăn chặn và xử lý mạnh tay với các hành vi tạo khan hiếm giả, tự ý tăng giá, kinh doanh xăng dầu lậu, hàng kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đặc biệt, cơ quan quản lý đưa ra lời cảnh báo đến người dân về việc tuyệt đối không mua xăng dầu để tích trữ trong nhà. Việc lưu trữ nhiên liệu không đúng quy định không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực lớn, gây hại sức khỏe mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Những trường hợp tích trữ gây hậu quả nghiêm trọng hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.