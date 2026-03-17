Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Nữ shipper bị người đàn ông đánh đập gây xôn xao ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an phường Gia Định, TPHCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ một nữ shipper bị một người đàn ông lực lưỡng hành hung, đạp ngã xe máy khi đang giao hàng, gây bức xúc dư luận.

Ngày 16/3, mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại cảnh một người đàn ông cơ bắp lực lưỡng hành hung, đạp ngã xe một nữ shipper gây xôn xao dư luận.

shipper.jpg
Hình ảnh nam thanh niên hành hung nữ shipper giữa đường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 15/3 trước một khách sạn gần khu chung cư Miếu Nổi, phường Gia Định. Nạn nhân là chị H.T.D.T. (42 tuổi), làm nghề giao đồ ăn.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khi chị T. chạy xe máy chở thùng giữ nhiệt đến giao hàng thì xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông. Sau đó, người này liên tục dùng tay đánh vào đầu và lưng khiến nữ shipper ngã xuống đường.

Không dừng lại, người đàn ông này còn đạp ngã xe máy của nạn nhân rồi cầm hộp thức ăn đi vào bên trong. Dù bảo vệ và nhiều người xung quanh can ngăn, người này vẫn tỏ ra hung hăng, đe dọa cả bảo vệ.

Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều người cùng can thiệp. Sau đó, người dân hỗ trợ đưa nữ shipper vào bên trong nghỉ ngơi. Nạn nhân đã đến Công an phường Gia Định trình báo vụ việc.

Công an phường Gia Định, TPHCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

