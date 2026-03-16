Công an TPHCM xử lý nhiều vụ đăng tải thông tin sai về CSGT trên mạng xã hội

TPO - Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, vẫn còn một bộ phận người dùng mạng xã hội đăng tải thông tin khi chưa được kiểm chứng, thậm chí cắt ghép, suy diễn, gán ghép động cơ tiêu cực đối với lực lượng thi hành công vụ. Những hành vi này không chỉ xâm phạm uy tín cơ quan nhà nước mà còn gây tác động xấu đến nhận thức xã hội, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TPHCM cho biết đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động của lực lượng CSGT trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng thi hành công vụ và tác động tiêu cực đến dư luận xã hội

Theo cơ quan chức năng, ngày 18/1, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác thuộc Đội CSGT An Lạc phát hiện anh D.T.Q. (SN 1993) điều khiển xe máy vi phạm lỗi không có gương chiếu hậu bên trái và không xuất trình được giấy đăng ký xe. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo đúng quy định.

CSGT làm việc với người đăng tin sai sự thật.

Tuy nhiên sau đó, anh Q. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai lệch, cho rằng lực lượng chức năng “cướp mất xe”, hàm ý có hành vi tiêu cực. Qua làm việc với cơ quan công an, anh Q. thừa nhận nội dung đăng tải không đúng sự thật, xuất phát từ bức xúc cá nhân. Người này sau đó bị xử phạt hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật theo điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Tương tự, qua theo dõi trên mạng xã hội TikTok, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản “L.H” đăng video ghi hình CSGT làm nhiệm vụ tại khu vực đường Mỹ Phước – Tân Vạn giao với đường ĐT743, kèm chú thích mang tính suy diễn như “đem cây ATM đặt ở ngã tư…”, xuyên tạc bản chất hoạt động tuần tra kiểm soát.

Qua xác minh, chủ tài khoản là ông L.V.H. (SN 1985, trú tỉnh Vĩnh Long). Ông H. thừa nhận đã tự quay, biên tập và chèn nội dung trên do bức xúc cá nhân, không có căn cứ thực tế. Người này đã gỡ bỏ video và bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào tháng 11/2025, tài khoản TikTok @anhgrabvlog cũng đăng tải nhiều video ghi lại quá trình làm việc giữa Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Chợ Lớn với một số cá nhân.

Qua xác minh, chủ tài khoản là ông T.Q.A. – người trực tiếp ghi hình và đăng tải các video trên. Tại cơ quan công an, ông A. thừa nhận đã không kiểm soát được lời nói và đăng tải nội dung có sử dụng hình ảnh lực lượng CSGT khi chưa được sự đồng ý, đồng thời không kiểm soát các bình luận trên bài viết. Người này bị xử phạt về hành vi thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác khi chưa được sự đồng ý theo điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, các vụ việc trên cho thấy vẫn còn một bộ phận người dùng mạng xã hội đăng tải thông tin khi chưa được kiểm chứng, thậm chí cắt ghép, suy diễn, gán ghép động cơ tiêu cực đối với lực lượng thi hành công vụ. Những hành vi này không chỉ xâm phạm uy tín cơ quan nhà nước mà còn gây tác động xấu đến nhận thức xã hội, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường rà soát trên không gian mạng để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật theo quy định pháp luật. Đồng thời, Phòng CSGT khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, không lợi dụng mạng xã hội để bôi nhọ, xúc phạm tổ chức, cá nhân.