Khai thác tối đa tiềm năng khác biệt các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc

Luân Dũng
TPO - Đề cập đến các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc, Thủ tướng lưu ý các chính sách chung và các chính sách riêng phù hợp với mỗi đặc khu để phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh.

Ngày 16/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì các cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về việc tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho dự án tồn đọng, kéo dài, để khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên.

Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ và Thủ tướng đã cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Đề án nghiên cứu, đánh giá tổng thể những vấn đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc để chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu bám sát các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, các bộ ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đề xuất thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá, mang tính đòn bẩy. Trong đó bao gồm các chính sách chung và các chính sách riêng phù hợp với mỗi đặc khu kinh tế, để các đặc khu kinh tế phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, trở thành các động lực phát triển của địa phương, vùng và cả nước.

Về tình hình, kết quả triển khai xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp và thời hạn hoàn thành cụ thể với từng bộ, cơ quan, doanh nghiệp có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành xử lý dứt điểm các dự án còn lại trên cơ sở các công cụ, cơ chế đã được cấp có thẩm quyền cho phép, nếu phát sinh vướng mắc thì tiếp tục báo cáo, đề xuất, phát huy cao nhất tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhất là người đứng đầu.

Tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ cũng cho ý kiến về chuẩn bị dự án hỗ trợ hạ tầng và kỹ thuật cho lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long sử dụng vốn vay IBRD của Ngân hàng Thế giới; dự thảo Nghị định quy định chi tiết xử lý vướng mắc cho các dự án BOT giao thông; giải quyết dứt điểm các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tồn đọng từ trước năm 2025…

#đặc khu kinh tế #Vân Đồn #Vân Phong #Phú Quốc #chính sách #Thủ tướng Phạm Minh Chính #BOT #dự án tồn đọng #bảo hiểm

