Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hy hữu vụ chú rể ở Cà Mau say rượu ngủ quên, bị trộm mất thùng tiền mừng cưới

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tiệc cưới vừa kết thúc, trong lúc gia đình và khách dự tiệc nghỉ ngơi vì say rượu, kẻ gian đã lẻn vào nhà lấy trộm thùng tiền mừng cưới cùng nhiều điện thoại di động, tổng giá trị ước khoảng 270 triệu đồng.

Công an xã Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đang điều tra vụ trộm thùng tiền mừng cưới vừa xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, vụ trộm xảy ra rạng sáng 15/3 tại nhà anh V.T.A (33 tuổi, ở ấp Trảng Cò).

Camera ghi lại hình ảnh nghi phạm trộm thùng tiền mừng cưới.

Trước đó, ngày 14/3, gia đình anh V.T. A. tổ chức đám cưới với khoảng 30 bàn tiệc. Đến khoảng 21h cùng ngày, do tiếp khách say rượu, anh V.T.A vào phòng ngủ và để điện thoại trên đầu giường.

Khi khách đã ra về gần hết, gia đình dọn dẹp và mang thùng đựng tiền mừng cưới vào phòng ngủ của hai vợ chồng anh V.T.A để cất giữ. Sau đó, anh T.H.K (46 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp, là anh rể của anh V.T.A) say rượu và nằm ngủ trước cửa nhà sau. Lúc này, trong nhà còn có chị ruột của anh V.T.A cùng 2 người bạn của anh V.T.A ngủ lại.

Đến khoảng 4h20 ngày 15/3, anh T.H.K thức dậy xem giờ, phát hiện điện thoại đã mất. Kiểm tra lại trong nhà, gia đình tiếp tục phát hiện thùng tiền mừng cưới và nhiều điện thoại khác cũng không còn.

Qua khai báo ban đầu, tài sản bị mất gồm thùng tiền mừng cưới của anh V.T.A với số tiền ước tính khoảng 150 triệu đồng cùng 5 điện thoại di động. Tổng giá trị tài sản thiệt hại được xác định khoảng 270 triệu đồng.

Quá trình kiểm tra hiện trường, lực lượng công an phát hiện cách nhà anh V.T.A khoảng 30m, hướng ra bờ ruộng có một thùng nhựa dùng để đựng bao thư tiền mừng cưới và 208 bao thư đã bị xé lấy tiền.

#trộm cắp #Cà Mau #tiền mừng cưới #đám cưới #công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục